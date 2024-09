Florilegium Cruentum la personale di Elisa Zadi

Una nuova esposizione sarà inaugurata oggi alle 16,30 al Museo della Fraternita dei Laici in Piazza Grande ad Arezzo. Aprirà al pubblico Florilegium Cruentum, la mostra personale di Elisa Zadi. L’esposizione presenta le recenti opere pittoriche dell’artista di origini aretine ma che oggi vive e lavora a Firenze. Protagoniste dei lavori dell’artista Elisa Zadi sono sia la figura umana femminile, nello specifico gli autoritratti che la natura, rappresentata da piante spesso selvatiche, rustiche, resilienti e dai fiori di Iris. La natura è espressione per l’artista di uno stato emotivo e connubio perfetto tra interiorità e esteriorità, ha valenza generatrice, Madre per archetipo e si associa spontaneamente al corpo femminile. Le recenti opere dell’artista, realizzate come in un’autentica bottega rinascimentale dove sia il supporto che i colori vengono preparati accuratamente, sono inoltre caratterizzate da una predominante presenza cromatica verde, colore creato unendo il Blu Ercolano e la Terra di Cipro, che simbolicamente, richiamano all’unione tra cielo e terra. Oggi alle ore 16:30 si terrà l’inaugurazione alla presenza dell’artista con brindisi finale.