Florilegium Cruentum la mostra di Elisa Zadi ultimi giorni in Fraternita

Termina domenica 27 ottobre la mostra Florilegium Cruentum di Elisa Zadi, a cura di Laura Davitti, al Museo della Fraternita dei Laici. Rimangono pochi giorni per poter visitare la mostra dell’artista aretina di nascita, che oggi vive e lavora a Firenze. Tantissimi sono gli apprezzamenti che i turisti e visitatori del museo hanno lasciato per l’artista nel libro delle firme. Si ricorda che la mostra è visibile all’interno del percorso museale tutti i giorni dalle 10:30 alle 18. La mostra Florilegium Cruentum presenta le recenti opere pittoriche dell’artista in cui, in un delicato gioco di trasparenze, la figura umana, principalmente quella femminile, si interseca e diventa tutt’uno con la natura. Natura rappresentata con piante resilienti come agavi, fiori, in particolare gigli ma anche animali come caprioli, scorpioni, farfalle, uccelli, serpenti, ognuno incarnazione della propria simbologia. Il colore predominante delle opere è il verde, nelle sue svariate vibrazioni, ottenuto dall’unione della Terra di Cipro e il Blu Ercolano che simbolicamente richiama all’unione tra terra e cielo. Alcune opere sono state profumate con la fragranza Florilegium, appositamente creata per la mostra.