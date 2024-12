Flash mob per la giornata della disabilità

Ieri flash mob in piazza Masaccio a San Giovanni in occasione della Giornata Internazionale delle persone con disabilità, istituita nel 1981 dalle Nazioni Unite per promuovere una maggiore consapevolezza su questi temi e sostenere la piena inclusione delle persone con disabilità in ogni ambito della vita. 500 studenti e studentesse si sono ritrovati per l’iniziativa organizzata dall’Isis Valdarno in collaborazione con Special Olympics e con il patrocinio del Comune. Era presente anche l’assessore alle politiche sociali Alberto Marziali e hanno partecipato all’evento anche i Licei Giovanni da San Giovanni, gli Istituti Comprensivi Masaccio e Marconi e la Scuola Suore Agostiniane. Grande partecipazione da parte degli alunni. La sensibilizzazione su queste tematiche così importanti passa anche e soprattutto da loro.