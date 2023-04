Fiori, ciambellini e artigianato C’è la grande fiera di primavera

di Luca Amodio

Fiori, piante e ciambellini. Saranno loro i protagonisti a Foiano della Chiana, domenica prossima, quando andrà in scena la 37esima edizione della Fiera del Fiore, la manifestazione dedicata alla florovivaistica, all’artigianato artistico e all’enogastronomia del territorio. L’iniziativa è promossa dal comune di Foiano e curato da confesercenti Arezzo ed è ormai riconosciuto tra gli eventi più attesi in tutta la Valdichiana Aretina, e non solo. Una giornata inoltre fondamentale sia per il tessuto economico e commerciale del paese; sia per gli espositori, da Arezzo e Siena soprattutto, che con 50 banchi "addobberanno" le strade del centro storico con i loro prodotti. I protagonisti - ca va sans dire - saranno i florovivaisti, a cui si deve con i colori dei loro fiori e piante, l’atmosfera della tradizionale giornata. E poi tanti stands con articoli d’artigianato, oggettistica e tanto altro. Spazio quindi ai piaceri del territorio, con degustazione e vendita da parte dei produttori e commercianti dei sapori nostrani; formaggi, salumi, miele, martufi e, ovviamente, i ciambellini, i tipici dolci pasquali di Foiano.

Ma non finisce qui. Tanta attenzione anche alle famiglie e ai più piccoli. Sì perché dalla mattina fino a tarda serata saranno tante le iniziative: dai laboratori di cucina, fino alle esibizioni musicali itineranti per passare ai trampolieri e spettacoli di magia. Inoltre, durante la giornata i musei rimarranno aperti e sarà possibile visitare anche le mostre d’arte organizzate dalla pro loco foianese. Per i più piccoli, spazio gonfiabili in piazza Nencetti. "Una fiera che si rinnova", dice l’assessore alle attività produttive Jacopo Franci, "che da oltre tre decenni richiama una folla di appassionati nel nostro Comune: una bella occasione di promozione che mette insieme cultura, tradizione, commercio, ambiente, artigianato e le tante bellezze della nostra Valdichiana".

"Come Confesercenti abbiamo sempre creduto e lavorato alla migliore riuscita della la Fiera del fiore" commenta Lucio Gori di confesercenti Valdichiana " segnale importante sia di attenzione verso il settore del florovivaismo, sia verso le imprese commerciali del centro storico di Foiano. Il nostro impegno è offrire un’ampia offerta di espositori unendo il tutto con tanti ingredienti per offrire a Foiano un’occasione di animazione commerciale e turistica".