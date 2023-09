Fiori amaranto per Bobo Cosmi sarà testimone Le nozze volute in città per un centenario speciale

di Matteo Marzotti

AREZZO

Tornare ad Arezzo per il proprio matrimonio, nel giorno in cui la squadra di calcio festeggia il secolo di storia. Corrado Pilleddu non aveva certo bisogno di dimostrare a nessuno l’attaccamento alla maglia amaranto, ma la scelta di dire di sì alla sua Emma nella città che lo consacrò come giocatore, conquistando una promozione in C1. Una capigliatura nera, folta, riccia che andava quasi a coprire il numero sulla schiena e che lo rendeva inconfondibile sul rettangolo verde. Un calciatore generoso, battagliero quello che in amaranto segnò oltre 20 gol in una stagione e mezzo e che è rimasto nel cuore della gente con un legame che ancora oggi è forte come non mai anche con le generazioni che non lo hanno visto scendere in campo dal vivo. "Come è nata l’idea di sposarmi ad Arezzo? Con la mia compagna stavamo pensando di farlo a Genova dove abitiamo ma le tempistiche erano decisamente lunghe, avremmo potuto farlo solo verso novembre - spiega Pilleddu - un giorno ne stavo parlando con un amico di Arezzo che mi propose di tornare qui a sposarmi che magari i tempi sarebbero stati più brevi e così è stato. C’era la possibilità di sposarmi a settembre e l’ho presa al volo. Ho parlato anche con l’assessore allo sport, Scapecchi, al quale ho chiesto di celebrare le nozze. Certo quando ho visto che il 10 settembre cadeva il centenario dell’Arezzo non ho avuto dubbi su quale data scegliere".

E tra coloro che questa mattina saranno presenti all’interno dell’ex Cadorna ci sarà anche Serse Cosmi, il tecnico che guidò l’Arezzo che vide Pilleddu bomber assoluto nella cavalcata, tramite i playoff, verso la C1. "Sinceramente chiamai il mister per salutarlo, per sapere come stava - racconta Pilleddu - fu una telefonata lunghissima, con lui ho sempre avuto un rapporto che va oltre il calcio. Ad un certo punto mi è venuto spontaneo chiedergli se avesse voluto farmi da testimone. Mi ha detto che sarebbe stato un grande piacere". Ma oltre a Cosmi anche altri ex amaranto questa mattina raggiungeranno Arezzo. "Cipolli, Firli, ma anche Bordiga che era il medico della squadra e non solo. Poi ci saranno alcuni amici di Arezzo e qualche tifoso. Sarà un matrimonio amaranto visto che l’abito della sposa sarà di questo colore, io invece ho dovuto optare su qualcosa di più classico". E dopo il matrimonio la festa si sposterà al Comunale per il centenario. Dalle 19 cancelli aperti, alle 20 sfilata del settore giovanile e dele formazioni dell’accademia dell’Arezzo calcio. Alle 20,45 lo spettacolo della Ginnastica Petrarca e quindi dalle 21 il racconto di un secolo di storia mentre al Museo Amaranto sarà esposta la Lancia d’oro.