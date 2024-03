Finital passa a Facile.it. Boom Eutelia e cessione. Alla guida rimane Landi

Fondata nel 1958 da Angiolo Landi, la Finital, uno dei maggiori intermediari assicurativi d’Italia, è stata acquisito da Facile.it, spa leader nella comparazione di assicurazioni, prodotti di finanziamento, tariffe energetiche.

Da ieri è entrata in possesso del 100% della realtà imprenditoriale aretina che da sessanta anni opera nel settore dell’intermediazione assicurativa, con riferimento ai segmenti auto, rami elementari, rischi speciali e flotte.

L’operazione, per la quale non è stata resa nota la cifra di acquisto, riguarda tutte le società del Gruppo Finital: Finital S.p.A., Expertas S.r.l., Recrea S.r.l. e Net Assistance S.r.l.

L’azienda di assicurazioni Finital venne fondata nel 1958 da Angiolo Landi, che riuscì a farla crescere fino ad avere numerose sub agenzie in tutta Italia. Padre di Alessandro e Francesco, Angiolo negli ultimi anni era risalito alle cronache locali come presidente di Eutelia, il gigante delle telecomunicazioni che era riuscito a scalare i diretti concorrenti piazzandosi quarta nel panorama italiano.

Da lì arrivarono anche amarezze e processi. Landi ricopriva la carica in maniera istituzionale, non operativa, era il nipote Samuele in quegli anni a essere considerato il rampollo di famiglia tutto concentrato sul settore delle telecomunicazioni.

Oggi la Finital è guidata da uno dei due figli di Angiolo, riconfermato nel ruolo di Ceo anche in Facile.it: Francesco Landi, cugino di Samuele, protagonista del crac Eutelia, recentemente scomparso nelle acque del Golfo Persico, per una tempesta al largo di Dubai.

Negli anni l’azienda ha costruito una solida posizione nel settore della distribuzione assicurativa in qualità di agenzia plurimandataria e vanta un importante portafoglio clienti servito da una rete di collaboratori presente sul territorio, prevalentemente in Toscana e centro Italia.

"Entrare a far parte del principale broker retail presente sul mercato italiano è per noi un grande successo", ha spiegato Francesco Landi. "Il nostro Gruppo aveva lanciato un piano industriale ambizioso per la crescita nei servizi agli intermediari assicurativi ed alla rete.

Facile.it Partner e gli Store saranno un booster importantissimo per veder realizzato il sogno dei nostri fondatori".

Landi ha poi aggiunto: "Voglio ringraziare tutti i colleghi, collaboratori e dipendenti che in questi anni ci hanno supportato e che saranno un motore fondamentale per le sfide che ci aspettano".