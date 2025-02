Fine settimana goloso. Apre Choco Varchi. Si anima il centro storico

Ci sarà persino Willy Wonka e non poteva essere altrimenti perché per tre giorni il cuore di Montevarchi si trasformerà in una succursale della "Fabbrica del Cioccolato". Un avatar del protagonista del celebre film sarà presente per tutta la giornata di domenica alla prima edizione di "Choco Varchi" che apre i battenti questa mattina alle 10 con il nastro tagliato dall’Assessore al Centro Storico Sandra Nocentini e dall’organizzatore Fausto Ercolani dell’Artigiano Perugino di Perugia. A seguire gli operatori degli stand allestiti in piazza Varchi e fruibili fino a tarda sera accoglieranno gli studenti delle scuole primarie e secondarie degli Istituti Comprensivi per illustrare le varie fasi della lavorazione che trasformano le fave di cacao in prelibati dolcetti.

La festa del cioccolato artigianale proseguirà nel pomeriggio, alle 16 con il primo degli show cooking affidato all’azienda "Dolciaria Di Buono" di Catania, mentre un’ora più tardi proprio Ercolani aprirà il laboratorio per bambini "Che bacio vuoi fare" permettendo ai più piccini di indossare i panni dei cioccolatieri.

Domani si replica e dalle 11 alle 13 uno dei maestri del settore, Giovanni Zambelli, spiegherà la tecnica di temperaggio della materia prima e la decorazione dei cioccolatini. Dimostrazioni che proseguiranno anche nel pomeriggio, dalle 15, quando si potrà comprendere il ciclo produttivo del ghiotto alimento e la preparazione della crema spalmabile alle nocciole con tanto di assaggio per i presenti. Invitati, dalle 17.30 alle 19.30, ad un’altra degustazione guidata dal giornalista Stanislao Liberatore, esperto gastronomico e sommelier Ais, sull’abbinamento tra cioccolato perugino e vini locali, il tutto accompagnato dalle note suonate con l’arpa da Elena Castini.

Gran finale domenica e oltre ad ospitare il già citato Willy Wonka la manifestazione prevede al mattino nuovi momenti di divulgazione e show cooking del maestro Enzo Di Buono che parlerà di storia e produzione del prelibato cioccolato di Modica Igp e nel pomeriggio dimostrazioni pratiche, musica dal vivo con la "Smile Live Band" e il dono di una scultura rigorosamente in cioccolata realizzata dall’artista Elisa Corallo.

Un fine settimana quindi all’insegna della dolcezza che ben si addice alla ricorrenza di San Valentino dedicata agli innamorati e non a caso nella piazza si trova un grande cuore pronto per chi vuol scattare una foto insieme alla persona cara. Mostrandola ai commercianti che aderiscono all’iniziativa, indicati sul profilo social del Centro Commerciale Naturale, sarà possibile ricevere un regalo.