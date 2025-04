Fine settimana dedicato alla pesca. In arrivo duecento concorrenti

In arrivo nel fine settimana tanti appassionati di pesca in Casentino. Oltre 200 concorrenti, accompagnati dalle loro famiglie, che parteciperanno al Campionato italiano a coppie di pesca alla trota con esche naturali in torrente. Un evento sportivo che fa bene anche agli alberghi e agli agriturismi della zona che in questo week end stanno registrando il tutto esaurito.

Le gare si terranno sabato e domenica nel torrente Solano a Castel San Niccolò, dove per l’occasione sono stati immessi numerosi pesci (trote fario della Troticoltura Puccini) dall’associazione Pescatori casentinesi che organizzano l’evento. Una società della Fipsas, presieduta da Nicola Venturini che accoglie oltre cento soci che gestiscono durante tutto l’anno il campo gara sul fiume Solano e la Zona a regolamento specifico Capodarno nel Comune di Pratovecchio Stia.

Un lavoro continuo e meticoloso che rende vivo il fiume, grazie alla pulizia e accortezza nella manutenzione delle sponde in collaborazione con il Consorzio di bonifica alto Valdarno. E nel fine settimana questo campionato italiano che richiama oltre 200 concorrenti da tutta Italia e che fa conoscere la bellissima vallata del Casentino.

"Una gara in cui curiosi e appassionati renderanno vivo il comune di Castel San Niccolò - dice il presidente dei Pescatori casentinesi Nicola Venturini - Un evento a vantaggio anche di tutte le strutture ricettive che ospiteranno i pescatori che vengono da fuori. Un ringraziamento speciale va al Comune di Castel San Niccolò e alla Regione Toscana per la collaborazione con la società per la riuscita dell’evento. Siamo molto soddisfatti anche perché grazie al nostro lavoro si rivedono bambini lungo il fiume a pescare".

Un grande impegno quello dei Pescatori casentinesi anche per avvicinare sempre più persone alla pesca sportiva e per rendere i torrenti e i fiumi della vallata sempre più puliti e accessibili a chiunque. Importante anche l’opera di immettere nei torrenti sempre alcuni pesci, in particolare le trote. Il campionato di pesca comincerà domani mattina e si concluderà domenica pomeriggio con le premiazioni.

So.Fa.