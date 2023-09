Fine estate in compagnia delle sagre Dalla pesca alle lumache: gli eventi

Domenica di fine estate tra sagre e feste paesane. Ultimo giorno a Pieve al Toppo con la Sagra della Pesca. Stamani alle 8,30 Motoraduno Peach and Bikers, la festa sarà aperta a pranzo e a cena e alle 21 Disco Super Hit anni 90. Oggi si conclude nel centro storico di Monte San Savino la 59° edizione della Sagra della Porchetta. "Porchetta di Monte San Savino" è divenuto una sorta di marchio di fabbrica di questo eccellente prodotto della gastronomia locale, alla cui diffusione ha certamente contribuito la sagra savinese che si svolge ogni secondo week end del mese di settembre. Al Monte sono anche detentori del Guinness World Record per la Porchetta più lunga del mondo.

Stamani Vespa in porchetta con l’11esimo Vespa incontro e nel centro storico Mercatino del Calcit. Gli stand sono aperti anche a pranzo, alle 18 musica con la Ciacciabanda Street Band itinerante e dopo cena alle 21,30 al teatro all’aperto LiveQueen, International Queen Tribute Band. Si conclude oggi ad Ambra, la 40° edizione della Sagra della Lumaca. Stamani alle 9 apre la XII Fiera del Mestolo e della Cipolla per le vie del paese, alle 12.15 apertura stand gastronomici con lumache e tanto altro, alle 17 spettacolo per bambini e giochi per i più piccoli, la sera dopo la cena agli stand alle 21,15 inizia la Lunga Notte del XXIV Palio della Palla Tonchiata. Presentano Mister Leo e Mea di Radio Emme, alle 23 spettacolo pirotecnico in onore della 40° Sagra della Lumaca.

Oggi a Creti di Cortona, Festa della Madonna di Settembre. Alle 17 ci sarà la seconda edizione del Battesimo della Sella, a seguire Gimcana organizzata da Onlus Antico Codice, alle 20 apertura stand gastronomico e pizzeria con specialità Fegatelli e prodotti tipici, alle 21.30 serata danzante con Giuseppe Forgé Band e alle 22,30 esibizione della Scuola di Ballo Manuel Dance. A Monte Sopra Rondine, gran finale per la 47° edizione della Antica Festa del Tegame con ballo con orchestra e cena dove si potranno degustare gli antichi sapori aretini nella copiosa varietà di piatti tipici. I piatti saranno accompagnati da vini aretini consigliati in abbinamento da esperti sommelier. Oggi alle 16.30 ci sarà anche la 4° Expo Amatoriale Canina Bautiful Dog aperta a cani di razza e meticci. Sagra del Toro Chianino a Montecchio Vesponi in programma oggi e fino a domenica 17 settembre.