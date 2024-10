"Finanzierò le vostre idee". Capobianco lancia la sfida

Hai meno di 30 anni e un’idea imprenditoriale innovativa che varrebbe la pena sviluppare? Cortona può diventare il trampolino di lancio perfetto. Il perché è presto spiegato. Sabato arriverà in città l’imprenditore Fabrizio Capobianco patron di Liquid Factory un nuovo startup studio che ha l’obiettivo di creare una forte connessione per l’innovazione tecnologica dalla Valtellina alla Silicon Valley. È lui uno degli attesi protagonisti della terza edizione di Cauthamente, il festival della scienza organizzato dall’associazione Cautha in partenza domani e che per 4 giorni proporrà eventi e incontri al centro convegni Sant’Agostino. Per l’intera giornata di sabato Capobianco sarà a disposizione di chi si prenoterà per ascoltare e analizzare i progetti proposti e selezionarli per il suo progetto. Gli obiettivi della Liquid Factory sono chiari: attrarre e sostenere i migliori talenti della cosiddetta generazione Z provenienti non solo dall’Italia ma anche da tutta Europa e offrire loro 200 mila euro per dar vita alla nuova azienda. Per farlo occorrerà trasferirsi per un anno tra le montagne della Valtellina dove gli imprenditori che fanno parte del progetto aiuteranno i giovani selezionati a costruire un percorso capace di far scalare le idee più brillanti fino ai round di finanziamento internazionali nella Silicon Valley. Nel team di lavoro figurano professionisti del settore e professori universitari con esperienza pluriennale sia in Europa sia in America. Tra loro c’è proprio Capobianco pioniere digitale fondatore, tra le altre di Funambol e Tok Tv. Capobianco è stato anche tra i primissimi investitori di Kong, unicorno fondato da due italiani in Silicon Valley, azienda che oggi vale due miliardi di dollari. Vende una tecnologia per gestire le cosiddette "application programming interface", ovvero l’infrastruttura digitale che permette ai device di aprire le app. Dà lavoro a 180 dipendenti e ha sedi negli Stati Uniti, a Londra, in Messico e Singapore.

"Siamo davvero entusiasti di aggiungere questo tassello al musaico di Cauthamente 2024 nell’ottica dell’orientamento al lavoro che nelle prime due edizioni è mancato - conferma il presidente di Cautha Iacopo Mancini - Riteniamo l’invito all’imprenditorialità giovanile un tassello fondamentale. Noi siamo dell’idea che sia importante che i giovani capiscano che esistono concrete opportunità per dare corpo anche a livello internazionale ai propri sogni e progetti e c’è anche chi è a disposizione per aiutarli. L’esperienza di Capobianco è un faro. Dopo decine di anni spesi in America è tornato proprio con l’idea di valorizzare l’imprenditoria giovanile italiana". Per partecipare all’incontro di sabato occorre prenotarsi attraverso i canali social dell’associazione Cautha. "Per Cortona è un’opportunità senza precedenti", conferma ancora Mancini. "Un’opportunità unica per conoscer un personaggio che ha la capacità di mostrare una visione di crescita sia professionale sia personale e di sostenere poi anche economicamente questi progetti".

Laura Lucente