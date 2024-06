Fimer torna alle fiere. I prodotti per l’expo

La Fimer ha annunciato la sua partecipazione ad "Interosolar 2024", fiera leader a livello mondiale per l’industria solare. Una presenza significativa, che conferma la spinta propulsiva arrivata in questi mesi per riallineare l’azienda sui mercati, in attesa dell’asta, che si dovrebbe tenere in estate, e di nuovi compratori all’orizzonte. Una cosa è certa. Il lavoro che hanno fatto i Commissari è stato decisamente importante. I sindacati avevano chiesto di accelerare le tempistiche per il rilancio dell’azienda per riacquistare o mantenere la fiducia dei clienti e fornitori, salvaguardare gli ordini attuali e acquisirne dei nuovi. Adesso arriva questa notizia importante, con Fimer che prenderà parte ad una vetrina significativa in cui svelare le sue tecnologie progettate su misura per il mercato fotovoltaico. Tra i prodotti in evidenza verrà presentata la nuova piattaforma Power, dotata di inverter monofase e trifase con sistema di accumulo, ed il prototipo del nuovo inverter ibrido trifase ad alta potenza PVS-75/125. PowerUNO, PowerTRIO e PowerX, una nuova soluzione disegnata per il mercato residenziale. Come ha spiegato l’azienda, la piattaforma Power è la nuova soluzione fotovoltaica con storage che consente l’ottimizzazione dei consumi energetici e comprende due famiglie di inverter, monofase e trifase, e una batteria modulare. "Questa nuova soluzione – ha spiegato Fimer - rappresenta un passo importante nel percorso dell’azienda verso la conquista del mercato attraverso l’innovazione, la ricerca e la qualità Made in Italy". Nel corso della fiera i visitatori potranno anche visionare le soluzioni di stringa trifase progettate per soddisfare le esigenze degli impianti fotovoltaici commerciali e industriali. Abbiamo poi rafforzato i nostri servizi post-vendita per supportare al meglio i clienti". Come annunciato di recente, Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha autorizzato l’esecuzione del programma di cessione dei complessi aziendali di Fimer Spa in amministrazione straordinaria, accogliendo la relazione dei commissari. Una relazione al cui interno sono indicati anche i termini di vendita dell’azienda. Uno step fondamentale e una sorta di via libera ad una fase che potrebbe portare, presto, ad un nuovo acquirente. A questo punto si attende la prossima mossa, ovvero l’asta pubblica.