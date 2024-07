Fimer, svolta sulla proprietà. Le offerte entro fine agosto

di Francesco Tozzi

Parte ufficialmente la procedura per la cessione di Fimer con il via libera alla manifestazione d’interesse. Ed entro la fine dell’anno entrerà in forze la nuova proprietà. Nella giornata di giovedì, infatti, i commissari straordinari incaricati hanno reso manifesta l’informativa sull’avvio della procedura di cessione di Fimer, società attualmente sottoposta ad amministrazione straordinaria. Questo processo permetterà di individuare i soggetti interessati e disposti alla presentazione di offerte vincolanti. Allo stesso tempo darà corso ad un’operazione tesa al trasferimento, unitario e inscindibile, del complesso aziendale di Fimer, da perfezionarsi attraverso una cessione.

Il termine ultimo per far pervenire le richieste di ammissione è fissato entro le ore 15 del prossimo 31 agosto. L’azienda con sede a Vimercate ha inoltre comunicato che tutte le informazioni circa il processo, i requisiti per poter avanzare richiesta di ammissione alla procedura di cessione, oltre alle modalità di presentazione della domanda sono disponibili sul sito ufficiale della società brianzola.

Entro tre giorni successivi alla scadenza del termine i commissari comunicheranno agli interessati aventi i requisiti richiesti, l’ammissione alle attività di due diligence, unitamente alla lettera di procedura che regolerà i termini e le condizioni della presentazione delle offerte vincolanti e della futura cessione. Le offerte vincolanti dovranno essere presentate entro il 15 ottobre alle ore 15,30 e si procederà, in seguito, all’assegnazione entro la fine dello stesso mese e al completamento del trasferimento della società alla nuova proprietà entro la fine dell’anno. Sono quindi finalmente scritte nero su bianco le prossime tappe che accompagneranno il colosso del fotovoltaico fuori da una crisi che dura ormai da tre anni. Nel mese di maggio era stato compiuto un notevole passo in avanti da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che aveva autorizzato l’esecuzione del programma di cessione dei complessi aziendali di Fimer in amministrazione straordinaria, accogliendo la relazione dei commissari.

Uno step ritenuto fondamentale per aprire la fase in corso, che porterà ad un nuovo acquirente. Tutto è nato a seguito del decreto del 30 novembre 2023, con il quale il Tribunale di Milano aveva disposto l’apertura della procedura di amministrazione straordinaria per l’azienda di Vimercate. Il 7 dicembre il ministro Urso aveva nominato l’avvocato Ascione Ciccarelli, il dottor D’Amico e il dottor Losito commissari straordinari, che hanno redatto il progetto di rilancio. Il 2024 potrebbe essere quindi l’anno della tanto attesa svolta per gli oltre 200 dipendenti dello stabilimento terranuovese.