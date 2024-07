Fimer. Svolta. Prende il via la procedura di cessione dell’azienda

Arezzo, 19 luglio 2024 – Nella giornata di ieri, i Commissari Straordinari di Fimer hanno ufficializzato e reso nota l’informativa per l’avvio della procedura di cessione dell'azienda, attualmente sottoposta ad amministrazione straordinaria. Il processo consentirà di individuare i soggetti interessati disposti a presentare offerte vincolanti e darà corso ad un’operazione che porterà al trasferimento, unitario e inscindibile, del complesso aziendale di Fimer, da perfezionarsi tramite vendita. Tutte le informazioni circa il processo, i requisiti per poter avanzare richiesta di ammissione alla procedura di cessione e alle attività di due diligence, oltre alle modalità di presentazione della domanda sono disponibili sul sito ufficiale di Fimer Spa e sul sito web della procedura stessa. Il termine ultimo per far pervenire le richieste è fissato al 31 agosto 2024 alle ore 15.00.

Entro i tre giorni successivi alla scadenza del termine i Commissari comunicheranno agli interessati che hanno i requisiti richiesti l’ammissione alle attività di due diligence, unitamente alla lettera di procedura che regolerà i termini e le condizioni della presentazione delle offerte vincolanti e della futura cessione. Le offerte vincolanti dovranno essere presentate entro il 15 ottobre 2024. Entro la fine di quel mese si procederà all’assegnazione. Il completamento del trasferimento della società alla nuova proprietà avverrà invece entro la fine dell’anno.