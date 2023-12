Fimer, stop all’incubo-fallimento. Dai giudici il sì agli amministratori

di Francesco Tozzi

Sarà amministrazione straordinaria. Il Tribunale di Milano, riunito in camera di consiglio nella seconda sezione civile, ha quindi scongiurato il fallimento di Fimer. Una notizia che non consente di eccedere in trionfalismi, ma che quantomeno allontana l’ipotesi più buia per il colosso di Vimercate. Il primo a tirare un sospiro di sollievo è il sindaco Bracciolini Sergio Chienni: "Ci trovavamo di fronte ad un bivio – ha scritto, affidando le sue considerazioni ad un post su Facebook – da un lato il pericolo della liquidazione di Fimer, dall’altro l’amministrazione straordinaria. Il Tribunale di Milano ha accertato che esistono i requisiti per questa seconda fattispecie. Con tutta la cautela che questa vicenda ci ha insegnato lo cogliamo come un passo positivo perché consente di mantenere la continuità produttiva e lascia aperta la porta a futuri scenari. Come sempre il massimo sostegno della nostra comunità va ai lavoratori, a chi con infinita dignità sorregge il presente e il futuro dell’azienda". Soddisfatti anche i sindacati, che ricordano comunque che il percorso è ancora lungo e pieno di ostacoli per tornare definitivamente in carreggiata.

Nel frattempo, ripongono la loro fiducia nei commissari affinché conducano al meglio gli step successivi. In riva al Ciuffenna, intanto, la produzione continua ad andare avanti, anche se a regime ridotto. Il Tribunale ha inoltre sottolineato che la cessione dell’azienda appare l’unica soluzione praticabile sulla scorta dell’analisi operata dai commissari, in grado di garantire continuità. L’accesso alla procedura di amministrazione straordinaria della società insolvente rappresenta quindi un’opportunità per tentare il mantenimento dei livelli occupazionali. Si intravedono così spiragli di luce tra le nubi di una vertenza che si trascina ormai da oltre due anni, una tra le più lunghe crisi industriali che hanno interessato il Valdarno aretino. Soltanto la scorsa settimana, come a voler garantire ulteriormente sul futuro della fabbrica terranuovese, i vertici di Greybull Capital-McLaren Applied Marc Meyohas e Sam Hancock avevano incontrato a Firenze il presidente della Regione Eugenio Giani e il consigliere per il lavoro Valerio Fabiani. Ad agosto il fondo d’investimento britannico acquisì il 100% di Fimer, poi ad ottobre il giudice dichiarò lo stato di insolvenza, facendo sprofondare nell’incubo le centinaia di addetti del gruppo leader per la produzione di inverter fotovoltaici.