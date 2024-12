Fimer. Il sindaco Chienni. “Soddisfazione per il nuovo percorso”

Arezzo, 05 dicembre 2024 – Si è tenuto martedì scorso un primo incontro tra le organizzazioni sindacali e le istituzioni con nuovi proprietari di Fimer. Erano presenti, infatti, rappresentanti di “MA Solar Italy Limited”, società del gruppo MC Laren. Il sindaco di Terranuova Sergio Chienni ha manifestato piena soddisfazione per l’inizio di un nuovo percorso che, come ha ricordato, parte su presupposti positivi. "Allo stesso tempo, dopo le vicissitudini vissute, c’è un’attenzione massima su quello che sarà - ha aggiunto - È stata l’occasione giusta per ringraziare tutti coloro che hanno collaborato perché l’azienda non scomparisse, ma anzi rilanciasse la sua attività".

Il sindaco ha voluto ringraziare in primo luogo i lavoratori. "Le difficoltà avrebbero potuto portare a desistere e invece con grande determinazione hanno traghettato l’azienda fino a qui - ha sottolineato - L’economia e la finanza spesso sono senza volto, la vicenda dei dipendenti è invece intrisa di grande umanità e di grande dignità. Grazie alle organizzazione sindacali che con competenza e determinazione hanno sostenuto i lavoratori a non arretrare di un centimetro. Grazie ai fornitori, senza di loro non saremmo qui. Nell’incontro ancora una volta ho espresso la necessità che l’azienda sia attenta verso di loro perché nel corso del tempo l’hanno sostenuta pur non vedendo soddisfatti i propri crediti - haa proseguito Chienni - Grazie alla Regione Toscana ed in particolar modo a Valerio Fabiani, fin dall’inizio si è speso per sostenerci e tutelarci. Infine grazie ai Commissari. In Italia abbiamo visto anche commissariamenti insensatamente lunghi, loro hanno sostanzialmente rispettato i tempi e oltre ad individuare l’acquirente hanno tenuto in carreggiata l’azienda. Adesso, ancora una volta, avanti insieme".

MA Solar Italy Limited, che fa parte del gruppo Mc Laren, ha sottolineato la forte volontà di tenere il mercato solare e lo stabilimento di Terranuova Bracciolini al centro del piano industriale di rilancio. "Ci è stato ribadito quanto riportato dalla Pec di ieri, ossia l’intenzione da parte di MA Solar di portare nel sito valdarnese nuove produzioni - hanno sottolineato Fiom Cgil, Fim Cisl e Uil Uilm - L’approfondimento del piano industriale avverrà durante incontri futuri, previsti per l’espletamento della procedura di consultazione sindacale avente ad oggetto la cessione, indicativamente nelle prossime settimane". L’incontro ha fatto seguito all’annuncio del 27 novembre scorso, quando il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, tramite il sito ufficiale, aveva annunciato l’acquisizione.