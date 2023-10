Fimer, il futuro è ancora incerto. Il tribunale dichiara l’insolvenza

Arezzo, 11 ottobre 2023 – Il Tribunale di Milano ha dichiarato lo stato di insolvenza per la Fimer, l'azienda di Terranuova Bracciolini ( Arezzo) specializzata in produzione di oggetti per fotovoltaico, per la quale era stata trovata un'intesa con il fondo inglese Mclaren Applied Greybull, piano bocciato dallo stesso Tribunale.

L'azienda passa in amministrazione controllata con tre commissari che avranno il compito di gestirla e trovare una soluzione alla vertenza che a questo punto riparte da capo.

Il piano presentato dal fondo inglese era stato bocciato perché giudicato non adeguato, lo stesso fondo aveva chiesto tempo per presentarne uno alternativo. Trecento i lavoratori che occupa la sede di Terranuova Bracciolini.

È dal 2021 che l'azienda è al centro di varie turbolenze, con vari colpi di scena tra cda e azionisti mentre i dipendenti sono arrivati anche a occupare lo stabilimento. A giugno scorso poi il passaggio della competenza, per decidere sul suo futuro, dal Tribunale di Arezzo a quello di Milano, per un precedente passaggio di società tra Abb e Fimer che ha spostato la sede legale da Arezzo a Milano il 30 dicembre 2021.