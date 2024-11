Fimer. “Ecco perchè è stata scelta MA Solar Italy Limited”

Arezzo, 29 novembre 2024 – Nel tardo pomeriggio di ieri è arrivata anche la nota ufficiale di Fimer in merito alla novità emersa delle ultime ore. I Commissari Straordinari hanno confermato che il complesso aziendale è stato assegnato a MA Solar Italy Limited, società controllata da McLaren Applied Group, leader nella fornitura di soluzioni avanzate di ingegneria e tecnologia, con il supporto di Greybull Capital. Questa decisione, autorizzata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy su indicazione del Ministro Adolfo Urso, è stata presa a seguito di una valutazione approfondita di tutte le offerte vincolanti presentate dai potenziali investitori per l'acquisizione degli asset aziendali di Fimer S.p.A. "MA Solar Italy Limited - ha spiegato Fimer - è stata selezionata grazie al suo solido piano industriale, che prevede una strategia chiara per una crescita sostenibile, lo sviluppo e l'innovazione del core business di Fimer, garantendo il futuro delle attività e della forza lavoro dell'azienda. Inoltre, la significativa sinergia tecnologica tra Fimer S.p.A. e McLaren Applied è destinata a favorire progressi tecnologici, efficienza operativa ed espansione del mercato, anche in nuovi settori rispetto all’attuale core business. L'acquisizione - conclude la nota - rappresenta un importante punto di svolta per Fimer, consentendo alla Società di completare il processo di ristrutturazione, sostenere il piano di continuità aziendale e ampliare le sue attività. Ulteriori dettagli sull'acquisizione saranno resi noti nei prossimi giorni.