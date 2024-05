Fiera, tre furti nell’ultimo giorno. Due colpi nelle stanze d’albergo e un parapiglia in Guido Monaco

Arezzo, 15 maggio 2024 – Chiude OroArezzo con numeri incoraggiati ma anche con tre furti ancora in gran parte da ricostruire su cui stanno indagando le forze dell’ordine. In un albergo, vicino ad Arezzo Fiere, vengono assaltate due casseforti in due camere distinte. Sono quelle di altrettanti buyer, una coppia di sudafricani in città per la prima volta, e un cliente storico dell’albergo e quindi della fiera. In entrambi i casi il ladro, sicuramente un professionista, entra nelle camere, dotate di porte elettroniche, senza commettere nessuna effrazione. Una volta dentro punta alle casseforti all’interno degli armadi, e le porta via. Troppo rischioso e troppo rumoroso, avrà pensato, usare trapani o strumenti affini, oltre al tempo necessario per aprirle. Quindi le mette sotto braccio e si allontana.

La prima, quella della coppia sudafricana, conteneva 3200 euro, di denaro o preziosi, insieme a carte di credito e passaporti. Inutile dire quanto, oltre al denaro e ai preziosi, il furto dei documenti abbia creato difficoltà alla coppia. Nell’altra il bottino è più consistente, tra i 10 e i 15 mila euro in contanti. Un episodio mai accaduto nell’albergo, in cui, durante i giorni di OroArezzo l’attenzione è quanto mai massima. Sul fatto stanno indagando i carabinieri.

L’altro fatto è avvenuto nel centro di Arezzo. Siamo in via Guido Monaco, nei pressi della Conad. La polizia municipale viene allertata per una rissa. Quello che poteva apparire uno dei numerosi scontri di cui spesso è triste teatro la zona, assume in verità altre caratteristiche. In breve in strada c’è un maxi dispiegamento di forze, diverse auto della municipale, poi i carabiniere, e un’ambulanza della Croce Bianca. Ben presto però la rissa rimane solo nello sfondo. Protagonista diventa un presunto furto. Compare, infatti un tunisino con il pass di OroArezzo ancora al collo. È agitato, dice di essere stato derubato.

I testimoni parlano con gli agenti, riferiscono che un giovane avrebbe sottratto un sacchetto all’uomo. Ebbene forse quel giovane non sapeva che all’interno si nascondeva un piccolo tesoretto, una gran quantità di argento. Non si sa se il materiale prezioso fosse stato oggetto di esposizione o acquisto alla fiera. Sul fatto, piuttosto singolare, stanno quindi indagando i vigili urbani.