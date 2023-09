Fiera del mestolo: cambiano sosta e circolazione

Arezzo, 7 settembre 2023 – Fiera del mestolo in programma come da tradizione nei giorni 9, 10 e 11 settembre.

In virtù della manifestazione, la pedonalizzazione di via Roma e via Crispi che sta caratterizzando i weekend estivi fino alla fine del mese è prevista solo per venerdì 8 settembre mentre sabato 9 settembre lungo le suddette strade verrà ripristinata la circolazione ordinaria. Molte sono le modifiche al traffico e alla sosta che interesseranno l’area fieristica: dalle 20 di venerdì 8 alle 8 di lunedì 12 settembre il parcheggio Eden non potrà essere utilizzato.

Dalle 6 di sabato 9 fino al termine delle operazioni di pulizia previsto per il mattino di lunedì 12 settembre scattano i divieti di transito e di sosta con rimozione in via Spinello, via Niccolò Aretino, via Guadagnoli nel tratto compreso tra via Niccolò Aretino a via Crispi, lungo via Margaritone da piazza Sant’Agostino a viale Michelangelo, via dell’Anfiteatro, via della Società Operaia, via Madonna del Prato nel tratto compreso tra via Lorentino d’Arezzo a via San Giovanni Decollato, via San Giovanni Decollato.

Il divieto di transito è previsto anche in via Pietro Aretino nel tratto che va da via Assab a via Margaritone. In via Assab è invertito il senso di marcia: i veicoli che la percorrono giunti all’intersezione con via Crispi hanno l’obbligo di stop e di svolta a sinistra.

Chi transita in via Crispi all’intersezione con via Assab non potrà svoltarvi. Non fruibili le piste ciclabili di via Niccolò Aretino, via Guadagnoli e parcheggio Eden. In via Lorentino d’Arezzo è invertito il senso di marcia: la circolazione dei veicoli autorizzati ad accedere alla ztl B dovrà seguire il percorso via Lorentino d’Arezzo → via Madonna del Prato → via San Giovanni Decollato → corso Italia → via Crispi.

L’accesso dei veicoli dei residenti di via della Società della Operaia e di via dell’Anfiteatro, dei veicoli d’emergenza, soccorso e polizia è disciplinato secondo il seguente percorso: via Lorentino d’Arezzo → via Madonna del Prato → via San Giovanni Decollato → piazza San Jacopo → via dell’Anfiteatro. Per l’uscita: via dell’Anfiteatro → corso Italia → via Crispi.

In via della Società Operaia, via dell’Anfiteatro e nel tratto di corso Italia compreso tra via Spinello e piazza San Jacopo è istituito il doppio senso di circolazione per consentire il transito dei veicoli d’emergenza, soccorso, polizia e dei residenti.

Attenzione sabato 9 settembre anche alla concomitanza con l’evento “Via Romana in festa”: dalle 16 alle 2 della domenica tutta la zona di via Romana compresa tra la rotatoria che incrocia viale Dante e via Giuseppe Verga/via Adigrat, compreso il piazzale della chiesa di San Marco, sarà interdetta al traffico e alla sosta.

Il tratto tra viale Don Minzoni e via Giuseppe Verga è disciplinato a senso unico di circolazione in tale direzione di marcia, percorribile soltanto dai residenti e dai fruitori delle strutture ricettivo/commerciali mentre chi percorre via Vittorio Veneto fino al semaforo che incrocia la tangenziale urbana ha l’obbligo di svolta a destra. Circolazione interdetta, sempre con l’eccezione dei residenti, anche in tutte le strade laterali a via Romana