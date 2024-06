Fiera Antiquaria, brindisi per i 56 anni. Tutti gli eventi collaterali del weekend

AREZZO

La Fiera Antiquaria è pronta a festeggiare 56 primavere, e lo farà con una serie di eventi collaterali. Un modo per sottolineare l’unicità di una manifestazione che, dal 1968, ininterrottamente, ogni mese regala il piacere della "trouvaille" in Piazza Grande e nelle vie del centro storico, grazie a centinaia di espositori. Per celebrare un compleanno così importante, la Fondazione Arezzo Intour ha organizzato e coordinato alcuni appuntamenti collaterali, che renderanno ancora più esclusiva la visita alla città. Oggi e domani il chiostro della Biblioteca ospita "Il rifiuto del tempo", una mostra collettiva di opere contemporanee realizzate dagli artisti dell’associazione culturale Artefice che, nell’anno dedicato a Giorgio Vasari, vogliono omaggiare il genio del grande e poliedrico "Artefice Aretino". Ingresso libero.

Si rinnova poi la terza edizione di Mosaicart che vede protagonista l’arte del mosaico: un gruppo di artisti provenienti da Francia, Spagna, Germania e Italia lavoreranno in maniera estemporanea al progetto dell’artista Andreina Giorgia Carpenito realizzando un mosaico collettivo. Contestualmente, sarà allestita una mostra delle loro opere e verranno realizzati laboratori di musica pittura, fumetto e mosaico aperti a tutti. Ad accompagnare Mosaicart non mancheranno esibizioni di artisti di strada. In una festa che si rispetti non può mancare la musica e infatti, oggi pomeriggio, dalle 16.30, nella Piazzetta San Michele si esibirà l’Orchestra a Plettro Città di Arezzo che proporrà un programma di arie operistiche e canzoni famose. Quindi il palcoscenico passerà all’ensamble corale Angel’s Pop Cor che spazierà tra le canzoni popolari italiane, lo swing e il pop.