Fidapa: al via il gemellaggio tra le sezioni di Arezzo e piazza Armerina

Arezzo, 22 aprile 2025 – Favorire le relazioni culturali, promuovere l’amicizia tra donne impegnate nei rispettivi territori e rinsaldare i valori della sorellanza: con questi obiettivi la FIDAPA BPW Italy – Sezione di Arezzo e la Sezione di Piazza Armerina si preparano a celebrare il proprio gemellaggio.

Un’iniziativa fortemente voluta da entrambe le realtà, accomunate dall’appartenenza a una delle più importanti federazioni italiane e internazionali al femminile, impegnata da sempre nel valorizzare le donne che operano nel mondo delle Arti, delle Professioni e degli Affari.

Il momento centrale del gemellaggio si terrà sabato 26 aprile, alle ore 11:30, nella prestigiosa Sala del Magistrato del Palazzo di Fraternita ad Arezzo. A suggellare l’unione tra le due sezioni sarà la firma della pergamena ufficiale, portata ad Arezzo dalla Presidente Nazionale di FIDAPA BPW Italy, Concetta Corallo.

Saranno presenti alla cerimonia anche il Sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli, il Primo Rettore della Fraternita dei Laici Pier Luigi Rossi, la Responsabile Nazionale Gemellaggi Anna Di Cesare, la Presidente del Distretto Centro Grazia Marino e la Presidente del Distretto Sicilia Letizia Bonanno.

Durante il soggiorno aretino, previsto dal 24 al 27 aprile, una delegazione della sezione siciliana sarà ospitata dalle socie aretine per una serie di appuntamenti che includeranno visite culturali, momenti conviviali e occasioni di scambio. Lo stesso spirito guiderà la visita di ritorno in Sicilia, già fissata dal 10 al 14 agosto, in concomitanza con lo storico Palio dei Normanni di Piazza Armerina.

Il gemellaggio trova una naturale affinità anche sul piano storico e simbolico: sia Arezzo che Piazza Armerina, infatti, vantano tradizioni cavalleresche che affondano le radici nel Medioevo. La Giostra del Saracino e il Palio dei Normanni raccontano di coraggio, sfide e identità, rendendo ancora più significativa questa alleanza tra territori apparentemente lontani ma sorprendentemente affini.

“La nostra sezione – dichiara Maria Cristina Salvini, Presidente FIDAPA BPW Italy Sezione di Arezzo – ha voluto con forza questo gemellaggio, convinta che la rete di relazioni tra donne rappresenti una risorsa autentica, capace di creare valore umano e culturale. Questo incontro con Piazza Armerina nasce dal desiderio di costruire un legame profondo, che dia voce alla storia dei nostri territori e alla forza della nostra sorellanza. Incontrarsi e confrontarsi è il primo passo per crescere insieme.”

Parole condivise anche da Lina D’Angelo, Presidente della Sezione FIDAPA di Piazza Armerina, che sottolinea: “Il confronto tra le nostre realtà è una ricchezza. Nonostante la distanza geografica, siamo vicine nei valori e nello spirito. Il gemellaggio è un ponte che intendiamo percorrere in entrambe le direzioni, con entusiasmo e determinazione.”

Nel pomeriggio di sabato 26 aprile, le socie parteciperanno alla Cerimonia delle Candele, uno dei momenti più simbolici e solenni della vita associativa di FIDAPA BPW Italy. Questo rito, celebrato in tutte le sezioni del mondo, rappresenta l’abbraccio ideale tra le donne della BPW International.

Durante la cerimonia, ogni candela accesa assume un significato preciso: quelle bianche simboleggiano le Federazioni, le blu i club affiliati, le rosa le socie individuali, mentre la candela verde, affidata alla socia più giovane, rappresenta la speranza e l’impegno per il futuro. Un gesto carico di significato, che sottolinea il valore della continuità, della memoria e della visione.

La cerimonia di Arezzo sarà dunque solo il primo passo di un’amicizia destinata a crescere nel tempo, con lo sguardo rivolto a nuove iniziative da vivere e condividere, nel segno della sorellanza, della cultura e dell’impegno al femminile.