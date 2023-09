Fiamme sui binari dell'Alta Velocità a Arezzo: Treni in tilt e ritardi per i viaggiatori

AREZZO

Le fiamme minacciano i binari dell’Alta Velocità: traffico ferroviario in tilt. E’ successo ieri nel territorio di Castiglion Fiorentino, nella frazione di Castroncello, non troppo lontano da Brolio, altra località confine con Foiano. Le fiamme hanno iniziato a divampare verso le 15 ed hanno iniziato a divorare la sterpaglia di un campo: un groviglio di arbusti e rami secchi ha preso fuoco "mangiandosi" circa un ettaro e mezzo di terra. La causa? Difficile da ricostruire in questi casi la dinamica della combustione così come accertare se ci sia responsabilità dolose o meno. Quel che è certo è che le fiamme hanno iniziato a quanto pare a correre dai binari lungo il campo delle campagne alzando una nube di fumo bianco ben visibile dal paese che ha tenuto sulle spine i cittadini.

La buona notizia è che non ci sono feriti o particolari danni materiali, anche le case più vicine sono state tenute alla larga dalle fiamme, anche grazie al chirurgico intervento dei vigili del fuoco di Cortona. In loro supporto, presenti anche i volontari della Vab di Castiglioni.

E’ stata invece una disavventura per chi si trovava in quelle ore in viaggio sul treno. Le fiamme, ma più nello specifico la nube di fumo, aveva invaso la linea ferroviaria ad alta velocità, costringendo i convogli ad uno stop forzato per ragioni di sicurezza. La circolazione è andata in tilt per circa 25 minuti, con le Frecce costrette ad una sosta forzata nei pressi della stazione di Chiusi. I ritardi alla fine della giornata hanno toccato i circa 30 minuti, anche perchè intanto alcuni treni Av si sono dovuti spostare sulla linea convenzionale tant’è che alcune frecce sono transitate anche alla stazione di Castiglioni. L’incendio a metà pomeriggio era stato spento.

Luca Amodio