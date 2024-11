Fialdini presenta il suo libro e si racconta

Sarà presentato giovedì mattina alle ore 10 al centro convegni Sant’Agostino di Cortona il libro "Nella tana del coniglio. Quando la lotta con il cibo diventa un’ossessione". A scriverlo ci ha pensato Francesca Fialdini, conduttrice televisiva molto amata dal pubblico. L’autrice interverrà alla presenza della dirigente dell’istituto scolastico Luca Signorelli Maria Beatrice Capecchi che ha promosso l’iniziativa, insieme al sindaco Luciano Meoni e al veterinario Alberto Brandi. A moderare l’incontro ci penserà la scrittrice Anna Cherubini. Fialdini racconta alcune delle storie personali di coloro che hanno combattuto contro i disturbi alimentari. Sei incontri intimi, a cuore aperto, con persone affette da disturbi del comportamento alimentare. "Sei colloqui delicati e potenti in cui le parole acquistano un valore centrale per riflettere i motivi nascosti di un dolore che trasfigura il corpo ma inizia chissà dove.", conferma l’autrice. "Martha, Benedetta, Marco, Giulia e Anna ci invitano a guardare cosa c’è dentro la tana in cui sono caduti mentre rincorrevano un mito, un ideale di perfezione, un bisogno d’amore, una visibilità. Come Alice inseguiva il coniglio bianco, così ciascuno di loro inseguiva con tenacia un desiderio, senza accorgersi che la corsa cieca lo stava risucchiando dentro un vortice di ossessioni, dentro un buco senza luce. L’intento di questo libro è portare a chiunque una riflessione sull’uso delle parole quando raccontiamo di anoressia, bulimia, binge eating e altre declinazioni dei disturbi del comportamento alimentare, consapevoli che le parole creano le nostre relazioni, propongono un’immagine di noi stessi e danno forma – come un gioco di specchi – alle nostre ansie e paure più profonde".

