FestiVarchi e studenti. Le attività piacciono

Gran successo di pubblico, a Montevarchi, per "FestiVarchi", un’iniziativa organizzata domenica scorsa dall’I.I.S. Benedetto Varchi pensata per gli studenti delle scuole medie del Valdarno, ma aperta a tutta la comunità. L’evento si è svolto in due location: la sede centrale del plesso, in viale Giacomo Matteotti ed il Museo del Cassero. E’ stata una vera e propria festa che ha unito divertimento, apprendimento e socialità. Gli studenti del liceo scientifico, classico, artistico e dell’istituto professionale sono stati i veri protagonisti, mostrando le loro competenze e passioni attraverso attività coinvolgenti e originali.

All’interno della scuola, nel pomeriggio, dopo l’esibizione del Coro & Ensemble musicale, il pubblico ha assistito all’apertura dello scientific thriller game, un viaggio tra scienza e fantascienza. Nei laboratori dell’istituto, trasformati in scenari investigativi, gli studenti hanno guidato i partecipanti in un’avventura interattiva per smascherare un misterioso assassino. I "redivivi" Socrate, Benjamin Franklin, Cleopatra e Alessandro Magno hanno infatti inscenato un delitto che poi le squadre dei partecipanti all’evento hanno risolto attraverso un’indagine guidata dai vari indizi.

Poi il focus si è spostato al Museo del Cassero, con tre coreografie di danza e la messa in scena dell’Anfitrione in lingua mista, la lettura di poesie in latino e greco di Catullo e Saffo, accompagnate dal suono del flauto e della fisarmonica dei musicisti del Liceo classico. Contemporaneamente gli alunni del Liceo artistico hanno disegnato e dipinto nelle sale attigue.

"Un sentito ringraziamento va a tutti i docenti che si sono impegnati, alla commissione orientamento che ha ideato e strutturato il progetto, ma soprattutto a tutti i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato con grande entusiasmo e coinvolgimento", hanno detto, soddisfatti, i vertici dell’istituto.