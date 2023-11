Festival della Magia Polvarone va in scena

Il Natale aretino si arricchisce degli eventi organizzati dalla Fondazione Thevenin, con la partnership di Arezzo Città del Natale, e che animerà con una serie di appuntamenti piazza San Domenico e le zone limitrofe, con la proposta di concerti, spettacoli di magia, giochi e incontri con i bambini che si terranno anche tra la Basilica, lo spazio Book di palazzo Fossombroni e Casa Thevenin. Protagonista lo sport, con l’area ludico-ricreativa di via Balilla che ospita "Sport a San Domenico", incontri di calcio a cinque e basket, il 2 e 3 e 8, 9 e 10 dicembre. Le sale di Casa Thevenin ospitano invece i più piccoli ai quali è dedicato l’evento "I nonni raccontano", appuntamento con le storie narrate dagli attori della compagnia Il Polvarone l’8, 16 e 17 dicembre; due gli appuntamenti, alle 16:30 e alle 18. Il 2 e 3 dicembre, fine settimana della Fiera Antiquaria i cui banchi animeranno anche via Ricasoli, via Sassoverde e Piazza San Domenico, ancora a Casa Thevenin si alterneranno gli appuntamenti con gli spettacoli di magia di Deni Magic, con il Barber College curato da Alessio Ginestrini (il 9 e 30 dicembre), e con il laboratorio dei Focolarini che creeranno e proporranno oggetti natalizi. Sabato 9 e domenica 10 dicembre dedicato ai bambini lo spettacolo di Burattini Ferrajolo e una caccia al tesoro organizzata in collaborazione con il Csi. Il weekend del 16 e 17 dicembre prevede sabato la replica della caccia al tesoro e domenica la camminata per Casa Thevenin organizzata da CamminFacendo e Csi e la consegna dei doni ai bambini dei Babbi Natale rock in sella alle mitiche Harley Davidson. Ma non sarà questa la sola occasione in cui i più piccoli potranno incontrare Babbo Natale che farà tappa anche a San Domenico durante tutti i fine settimana. Durante l’intero periodo natalizio la Basilica di San Domenico ospiterà una serie di concerti corali. Sabato 2 alle 18 l’Insieme Vocale Tourdion diretto da Stefania Barberi proporrà "Un Canto per il Thevenin". Sabato 9 sempre alle 18 il coro Kastalia e Eva Ensemble si esibiranno in "Veni Domine" e il 22 è in programma un concerto organizzato dalla Fondazione Guido d’Arezzo. Infine domenica 7 gennaio il concerto "Vidimus Stellam" del coro Vocinsieme Aps. Spazio anche per il teatro. Sabato 9 e domenica 10 dicembre alle 17:30 al teatro Bicchieraia doppio appuntamento con la compagnia Il Polvarone e la commedia "Brigitta dammi un bacino". Inoltre sabato 9 al Teatro Petrarca appuntamento con il 4° Festival della Magia Città di Arezzo alle 17:30 e in replica alle 21.