Festival del libro, oggi laboratorio di lettura con l’associazione Nata

BIBBIENA

È iniziata l’edizione 2024 del Festival del libro di Bibbiena, con un calendario ricco di appuntamenti per questa settimana, con laboratori, presentazioni e incontri con gli studenti. Quest’anno il tema sarà "Narrare la generazione 2.0: scoperte letterarie dei giovani di oggi" e offrirà un viaggio nel mondo della letteratura contemporanea, con un focus speciale sui giovani. La rassegna che proporrà un’offerta editoriale di eccellenza, con quasi tredici mila libri esposti al Cifa di Bibbiena, vedrà l’alternarsi di laboratori di scrittura, letture animate, spettacoli teatrali, presentazione di libri ed incontri con gli autori. Nella giornata di oggi è in programma un laboratorio di lettura che vede la partecipazione dell’associazione Nata e un altro di pensiero filosofico attraverso i libri, che si svolgeranno al museo archeologico. Domani la giornata si aprirà con un workshop di fumetto con Giuseppe Scapigliati e nel pomeriggio, l’artista casentinese Sara Lovari guiderà i bambini alla costruzione di un libro, seguirà in serata al Cifa la presentazione, in un open day, del Club del Libro. Giovedì laboratori di giornalismo per i ragazzi delle scuole medie a cui seguiranno quelli di disegno con Stefano Roggi, la giornata si concluderà alle 21 nella sala delle bandiere del comune di Bibbiena, con Francesco Caremani che presenterà il libro di cui è autore "Chiedi alla polvere", un viaggio nel mondo del pallone per raccontare la più intima e profonda essenza del gioco del calcio.

Venerdì la manifestazione proseguirà alle 10.30 con Antonio Vincenti, in arte Sualzo, autore di fumetti e illustratore per le maggiori case editrici italiane e straniere, vincitore di numerosi premi, che con Silvia Vecchini incontrerà gli studenti e alle 17.30 saranno pronti per gli autografi con gli appassionati. Sabato i protagonisti saranno Roberto Morgese ed Enrico Galiano.

S.D.