Festival del libro di Bibbiena. Arriva Riccardo Gazzaniga

Il Festival del libro in questa fine di seconda settimana, non smette di meravigliare, di coinvolgere e di portare in Casentino grandissimi nomi del panorama editoriale italiano come Riccardo Gazzaniga, una vita prima da poliziotto e ora da scrittore per ragazzi. Riccardo Gazzaniga, nato nel 1976 a Genova, ha vinto numerosi premi letterari, tra cui il Premio Italo Calvino, con A viso scoperto, un romanzo sull’odio e gli scontri tra ultras e poliziotti del Reparto Mobile di Genova. Dopo la tragedia del crollo del ponte Morandi a Genova, ha partecipato, insieme ad altri autori, all’antologia benefica collettiva Il ponte: un’antologia, edita da Il Canneto. In Casentino porterà le sue storie di coraggio che hanno cambiato il mondo come “Fiori che rompono l’asfalto”, testo sul quale due classi quinte dell’Istituto Comprensivo Alto Casentino, hanno svolto un approfondito lavoro partendo dalla pratica filosofica in classe che da cinque anni è adottata con il protocollo Lipman dalla scuola. Maurizio Librizzi, Dirigente dell’Istituto Alto Casentino commenta: “Siamo felicissimi di questa partecipazione al festival. Il Progetto di Pratica Filosofica si svolge da alcuni anni, in alcune classi della scuola primaria di Pratovecchio Stia. Sponsorizzato da Prospettiva Casentino, è ideato e condotto dalla dottoressa Rossana Farini, laureata in Filosofia e specializzata in Philosophy for children.