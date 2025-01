Festival del libro. Cercasi volontari

Anteprima del Festival del libro 2025 presentato alle scuole del Casentino. Quest’anno l’idea è infatti quella di cercare nuovi volontari per questo evento tra i cittadini, ma anche di coinvolgere sempre di più gli studenti con una sorta di alternanza lavoro che si svolgerà porprio al Festival del libro in calendario dal 24 febbraio al 16 marzo. Super ospite Pablo Trincia, colui che ha portato il podcast al grande pubblico anche in Italia. "Il mondo della scuola, dei docenti, dei ragazzi - dice l’assessore Francesca Nassini - resta il mondo privilegiato a cui ci rivolgiamo. Per questo abbiamo voluto anticipare a tutti loro cosa vogliamo proporre nelle due settimane di festival. In questa edizione ci saranno infatti molte novità in termini di laboratori e corsi dedicati a ragazzi e insegnanti".