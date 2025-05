Festival dei Cammini di Francesco. Il concerto di Nada in piazza Berta

SANSEPOLCROAl via la nona edizione del Festival dei Cammini di Francesco, organizzato come sempre da Fondazione Progetto Valtiberina. Altri Comuni si sono aggiunti nell’itinerario, per un totale di 13 giorni. Si parte oggi da Firenze in Santa Croce, poi domani prosecuzione a Citerna e finale nel bosco urbano di piazza Torre di Berta a Sansepolcro, dove alle 21,30 è in programma il concerto del tour estivo 2025 di Nada Malanima. La nota cantautrice livornese – più nota al grande pubblico come Nada – riproporrà i suoi grandi successi, a cominciare da "Il cuore è uno zingaro", con il quale nel 1971 - non ancora 18enne - vinse il Festival di Sanremo assieme a Nicola Di Bari e dall’altrettanto celebre "Re di denari" che le valse il terzo posto l’anno successivo. Sabato 31 maggio, tappa a Pieve Santo Stefano con la camminata del mattino e gli "Investimenti spaziali" con Roberto Grosso alle 18 alle Logge del Grano, mentre il bosco urbano di Sansepolcro ospiterà alle 10 "Semi", evento per bambini dai quattro anni in collaborazione con Politheater e alle 21.30 lo showcase "I confini della musica", di e con Pietro Morello. La speciale location di piazza Torre di Berta sarà attiva anche alle 10 di domenica 1 giugno con "Il Gran Miscuglio", evento per bambini dai tre anni di età, organizzato in collaborazione con Calibro; il Festival si sposterà nel frattempo a Caprese Michelangelo, dove alle ore 10,30 è in programma la camminata organizzata dal Circolo degli Esploratori di Sansepolcro "Tra Tevere e Singerna" con partenza dalla casa natale di Michelangelo Buonarroti. Alle ore 21,30, il bosco urbano di piazza Torre di Berta a Sansepolcro ospiterà il talk serale con l’astrofisico Luca Perri. Il fine settimana lungo proseguirà lunedì 2 di buona mattina: alle 8,30 è infatti in programma la camminata organizzata dal Circolo degli Esploratori di Sansepolcro, dal titolo "Anello di Montecasale", con partenza da piazzale Miolo. Alle ore 17, interessante incontro ai giardini di Piero della Francesca: "Un mondo a emissioni zero" con Veronica Manfredi e alle 18.30 "Ha sempre fatto caldo! E altre comode bugie sul cambiamento climatico" con Giulio Betti; la giornata si concluderà alle ore 21 con lo spettacolo di Plants Play Orchestra, la prima vera orchestra di piante dal vivo con special guest Saturnino.