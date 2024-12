Festival Arezzo Science Lab: Patrick Winn presenta 'Narcotopia' al Teatro Pietro Aretino

È in programma oggi il primo evento della nuova stagione del Festival Arezzo Science Lab. Appuntamento con Patrick Winn e "Narcotopia" oggi alle 17 al Teatro Pietro Aretino. Winn è un giornalista americano che opera prevalentemente nel sud est asiatico. Ha vinto nella sua carriera due volte gli Emmy Award come miglior documentario, tre volte gli Human Rights Award per le sue inchieste e il Premio Kennedy come miglior giornalista investigativo internazionale. Sarà in Italia solamente per due date, e una di queste sarà ad Arezzo.

Lo spettacolo racconterà la storia dei Wa, una tribù Birmana di ex cacciatori di teste che gestisce il più potente narco-Stato del mondo. Vengono descritte in maniera abile le dinamiche geopolitiche. A questo si aggiunge il tema delle dipendenze e delle caratteristiche delle moderne sostanze stupefacenti. Una lezione attualissima di geopolitica: attraverso la lente d’ingrandimento dei traffici illeciti e delle immense somme di denaro che con essi si muovono verranno indagati centri di potere strategici su scala planetaria, che riguardano anche il nostro presente e le nostre città.

Ci sono neuroscienziati, fisici, senatori a vita e studiosi vincitori di prestigiosi premi internazionali, ma anche genetisti, filosofi e biologi, tra i protagonisti di "Arezzo Science Lab", festival dedicato alla scienza che torna dopo le prime due fortunate stagioni e rilancia aumentando gli appuntamenti.

Quest’anno saranno 9 gli eventi in programma: sette già annunciati e due incontri speciali da svelare. Il festival diretto da Lorenzo e Gabriele Grazi con l’Associazione Lab, si svolge in collaborazione con la Libreria Feltrinelli. Dopo il primo evento, secondo incontro quello con Michela Matteoli, neuroscienziata di fama internazionale l’11 gennaio alle 21 al circolo Artistico. L’8 febbraio alle 21 sempre all’Artistico sarà la volta della Senatrice a vita per meriti scientifici Elena Cattaneo. Il 9 marzo alle 17 al circolo Artistico ci sarà Guido Barbujani. Ad aprile e maggio due eventi speciali. Il 3 giugno Guido Tonelli, il 5 giugno alle 21 al Petrarca Telmo Pievani, chiusura il 7 giugno alle 21 all’Auditorium Guido d’Arezzo con Stefano Mancuso.