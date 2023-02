"Festeggio 44 anni in dialisi: una speranza per tutti"

Era il febbraio del 1979 quando Mario (il nome è di fantasia) iniziò il primo trattamento di emodialisi per la sua insufficienza renale cronica. "Oggi è il mio compleanno - esordisce con la soddisfazione di chi ha lottato per il bene più prezioso- ho compiuto il mio 44 esimo anno da dializzato nel reparto di nefrologia e dialisi all’ospedale San Donato diretto dal dottor Conti. Tutti i giorni, tre volte a settimana, ho un appuntamento con la vita- ci dice con occhi pieni di gratitudine e speranza. Avevo solo 11 anni quando i brividi di freddo, la febbre e le analisi del sangue sballate fecero intuire che qualcosa non andava, così, dopo una prima terapia dietetica ipoproteica ho iniziato la mia nuova vita, prima a Siena e dopo poco tempo ad Arezzo. Questa non si può chiamare una vita normale, perchè per tre mattine a settimana io devo andare in ospedale a curarmi, ma non mi sono mai abbattuto, complice la forza che ho ricevuto da familiari e amici, ma grazie anche alla e professionalità che ho trovato qui al centro di Arezzo, la mia seconda famiglia. Ci tengo, nel celebrare questo traguardo personale, a ringraziare tutti coloro che mi seguono in questo percorso: questa è una bella storia e le belle storie in sanità meritano di essere raccontate".