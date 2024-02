Festeggiati i nati nel 2023. Attestato dal Comune ai genitori di 84 bimbi

SANSEPOLCRO

Tanti attestati rilasciati per celebrare altrettanti piccoli nati a Sansepolcro nel corso dell’anno 2023. Lo faceva fino a poco tempo la società rionale di Porta Romana ogni 6 gennaio, ma soltanto per i residenti del quartiere; ora, invece, provvede il Comune per tutti i nuovi cittadini venuti alla luce l’anno precedente. Così, la sala consiliare di Palazzo delle Laudi ha ospitato, nella mattinata di sabato 17 febbraio, la particolare cerimonia organizzata dall’amministrazione comunale, che ha avuto l’onore di accogliere le famiglie dei bambini nati nel Comune biturgense nel corso del 2023. Un momento di gioia e celebrazione per 84 nuove vite che hanno arricchito il tessuto sociale della comunità locale. Una parentesi molto significativa, voluta dal sindaco Fabrizio Innocenti, che ha costituito un’occasione speciale per dare il benvenuto ufficiale a questi piccoli cittadini, simbolo di speranza e futuro per la città. Ogni famiglia è stata omaggiata con un attestato, a testimonianza di questo importante momento nella vita dei neonati e dei loro genitori.

"Il Comune augura a tutti i neonati e alle loro famiglie un futuro ricco di felicità, amore e successo, contribuendo così a plasmare una comunità sempre più forte e solidale". Come già evidenziato quando la municipalità ha reso noti i dati diramati dall’ufficio anagrafe, il 2023 ha esattamente confermato il numero del 2022, con 84 bimbi nati in entrambi gli anni.

Un totale che non ha però compensato il maggiore totale di decessi, anche se lo scorso anno quest’ultimo è diminuito e quindi anche il calo della popolazione è stato più contenuto, sperando che la tendenza possa continuare a invertirsi.