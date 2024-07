Feste in sicurezza, l’operazione. Raffica controlli dei carabinieri: ubriachi al volante, due denunce

di Sonia Fardelli

Feste sicure in . Nel week end i carabinieri hanno intensificato i controlli e aumentato la presenza nei vari eventi che si sono svolti nel week end nella vallata. In particolare per verificare che chi fosse alla guida lo fosse in condizioni di piena sicurezza. I carabinieri hanno "vegliato" su eventi da Poppi a Pratovecchio Stia, da Talla a Montemignaio, passando per la Festa della Birra di Bibbiena, presenti con loro pattuglie per garantire la sicurezza tra la gente. Ed i risultati ci sono subito stati. A Poppi i carabinieri hanno notato un uomo che alla guida della propria auto viaggiava zigzagando nel traffico. Lo hanno fermato e dal controllo è risultato che l’uomo aveva alzato un po’ troppo il gomito. L’alcol test confermava che aveva un tasso alcolemico di 1,2 g/l e per questo è stato denunciato alla Procura della Repubblica per guida in stato di ebbrezza e gli è stata ritirata la patente di guida. Anche a Bibbiena una donna è stata notata per guida pericolosa. Dopo i controlli di routine è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza ed anche multata perché era alla guida dell’auto senza patente. Intervento dei carabinieri anche nella zona di Soci a Bibbiena, dove un uomo di nazionalità nordafricana stava recando disturbo alla quiete pubblica. Fermato è stato trovato in possesso di hashish e per questo segnalato alla Prefettura. Nella stessa area i carabinieri hanno fermato un camper sul quale viaggiava una coppia.

La donna, che guidava il mezzo, è stata trovata in possesso di un coltello a serramanico con la punta acuminata, di cui non ha saputo giustificare il motivo, e di 7 grammi di sostanza stupefacente tipo ketamina. Anche il passeggero è stato segnalato alla Prefettura di Arezzo perché aveva con sé una dose di eroina.

Numerosi i controlli, in queste giornate da bollino rosso, anche sulle strade: sono state fermate 110 autovetture e fatte multe per circa 3mila euro.

La presenza in strada è stata affiancata anche da azioni di contrasto delle nuove forme delinquenziali che corrono sul web. E in questo contesto un giovane di 22 anni è stato denunciato all’autorità giudiziaria per frode informatica in quanto era riuscito a sottrarre ad una donna di Castel San Niccolò alcune centinaia di euro dal proprio conto corrente attraverso una piattaforma online fittizia.