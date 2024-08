Festa di fine estate con il Calcit. Sei giorni per lo Scudo al Palaffari

Sei giorni con il Calcit, tra sport, salute, musica, teatro e il Mercatino dei Ragazzi. Sono gli ingredienti di Calcit in Scena a sostegno del comitato autonomo lotta ai tumori di Arezzo, che raccoglie donazione per il servizio Scudo di cure domiciliari oncologiche. Primo appuntamento martedì 3 settembre con la “Festa di fine estate” dedicata ai bambini, chiusura domenica 8 con il tradizionale mercatino dei ragazzi. Ad Arezzo Fiere arrivano sei giorni di eventi tra teatro, musica, sport, spettacolo, incontri dedicati alla sanità per “Calcit in scena”, la settimana organizzata dal Calcit con Comune di Arezzo, Fondazione Arezzo Comunità e numerose associazioni del territorio. Un pomeriggio di svago e condivisione nel corso del quale sarà offerta ai più piccoli l’opportunità di partecipare a laboratori, giochi, show di magia e altre iniziative interattivi: è quanto proposto dalla Festa dei bambini che, organizzata in collaborazione con Opi, apre martedì 3 la “sei giorni” a partire dalle 17:30. Mercoledì 4 alle 19:30 protagonista lo sport con l’evento “1983-1984 un’annata da incorniciare” dedicato all’Arezzo Calcio di quegli anni e organizzato da Museo Amaranto seguito dalla cena di beneficenza, mentre giovedì 5 alle 20:30 si parlerà di oncologia medica e Gom. Venerdì 6 alle 21:15 il concerto dell’orchestra di fiati della Croce Bianca di Arezzo diretta dal maestro Walter Donati, sabato 7 spettacolo di musica e danza. Gran finale domenica 8 con il mercatino dei ragazzi dalle 8 alle 19 e il teatro della compagnia del Polvarone che alle 21 metterà in scena la commedia “Brigitta damm’un bacino”. "Le offerte libere raccolte nel corso delle giornate andranno a sostegno del progetto Scudo del Calcit" spiega il presidente del Calcit Giancarlo Sassoli.

Angela Baldi