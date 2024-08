Festa di Cesa: tempesta di luci per il gran finale

MARCIANO

È la grande notte di Cesa, quella che chiude i festeggiamenti che si tengono ogni anno ad agosto, la festa di Santa Lucia. Tutti gli occhi verso il cielo per uno spettacolo pirotecnico in grado ogni anno di richiamare nel centro della Valdichiana migliaia di aretini e non solo, pronti a godersi una serata di spettacolo e divertimento. La festa di Cesa arriva al termine oggi dopo sette giorni che hanno visto alternarsi negli spazi ricreativi della festa artisti del calibro dei Nomadi che si sono esibiti sabato scorso. Ma anche spazio alla gastronomia con le specialità del territorio, nel segno della tradizione, e poi ancora bancarelle, giochi e divertimenti e passioni. Vedi ad esempio il motoraduno ma an che i numerosi dj set che hanno interessato appunto le aree riservate ai più giovani per un appuntamento di registrare da sempre un grande afflusso di pubblico.

Oggi il gran finale. Si partirà nel pomeriggio con la gara ciclistica, tra quelle con maggiore storia nell’intero panorama italiano delle due ruote, con partenza alle 14.30 e arrivo attorno alle 17.30. Poi, come spiegano anche gli organizzatori via social, "per chiudere in bellezza, giochi, aperitivi e, ovviamente, lo spettacolo pirotecnico musicale che illuminerà il cielo di Cesa in un’esplosione di colori e suoni", a seguire il dj set a cura di Smile Gang. Un evento immancabile e imperdibile che vedrà come sempre all’opera numerosi volontari, un vero e proprio esercito per agevolare ogni aspetto della festa giunta al termine.