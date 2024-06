Festa della musica. Concerti e spettacoli

San Giovanni celebra le sette note e da domani al 24 giugno, giornata del Santo Patrono, si trasforma in un teatro all’aperto costellato di solisti, dj set, band rock, complessi musicali e di strada e concertisti classici. Oltre 30 musicisti si daranno appuntamento nel centro storico per la seconda edizione della Festa della Musica, organizzata da Pro Loco e Materiali Sonori in collaborazione con il Comune e realizzata con il contributo di Fondazione CR Firenze nell’ambito del bando "Spettacolo dal vivo 2024" promosso tra gli altri dal Ministero della Cultura e dalla Commissione Europea. Si comincia il 21 giugno, solstizio d’estate, in linea con il 39° anniversario dell’istituzione della ricorrenza che a San Giovanni prevede spettacoli e performance gratuiti, inclusivi e in grado di soddisfare ogni palato.

Nei primi due giorni, dalle 17.30 a mezzanotte, oltre 30 artisti di strada proporranno in vie e piazze generi diversi, dal rock al pop, dal blues al jazz, dal rap al dance. L’oratorio Don Bosco, invece, alle 16.30 del venerdì ospiterà "Mondo Rap – un modo alternativo di fare prevenzione", iniziativa nell’ambito del piano regionale di contrasto al gioco d’azzardo. La sera, alle 21.15, nella Sala la Nonziata, recital per voce e pianoforte della soprano russa Elisaveta Shuvalova e del pianista Luca Forlani sotto l’egida dell’Accademia Musicale Valdarnese. Tra i molti eventi in programma sabato da ricordare in piazza Cavour, a partire dalle 21, i due concerti di Jole Cannelli & Leo Di Dante e della band del chitarrista e cantante australiano Alan Pace. Si prosegue la domenica con appuntamenti per tutti i gusti e per il gran finale, nel giorno del Patrono, si torna alla tradizione locale con il Concerto Comunale che si esibirà alle 21.15 in piazza Masaccio.

Maria Rosa Di Termine