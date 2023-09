Festa del Perdono a Montevarchi: Gioco del Pozzo, domani la finale

Entra nel vivo il Perdono 2023 di Montevarchi, la festa più attesa che riporta la città indietro nel tempo fino all’Età di Mezzo. Storia e tradizione, come sempre, avranno il compito di attrarre nel centro storico i residenti e i visitatori per assistere alle manifestazioni legate alle radici della comunità: dalla Rievocazione storica della consegna da parte del conte Guido Guerra della reliquia del Sacro Latte della Madonna al priore della Collegiata di San Lorenzo, ai cortei e all’accampamento degli armigeri e degli arcieri medievali, fino al Gioco del Pozzo, memoria delle disfide tra rioni per aggiudicarsi la "mezzina", il recipiente in rame che dava ai vincitori la priorità nell’attingimento dell’acqua. Senza dimenticare il mercato degli antichi mestieri con i manufatti artigiani e le cene nelle taverne allestite in via Roma. Qui il conto si pagherà con il "varco", la moneta dal corso legale breve perché potrà essere spesa soltanto nel fine settimana degli eventi montevarchini.

Un salto fino alla metà del XIII secolo che però andrà a braccetto con il nuovo millennio per la presenza del celebre youtuber Wikipedro stasera durante le semifinali del Pozzo tra gli atleti dei quattro quartieri in lizza, San Lorenzo, Sant’Andrea, San Francesco e Santa Maria, e la finale per il 3° e 4° posto del gioco riservata ai ragazzi. Le finalissime delle due categorie domani sera dalle 20.45. A dare il via ai vari appuntamenti legati al Medioevo, questa mattina alle 11.30 in piazza Varchi, l’annuncio dell’araldo dell’arrivo imminente di Guido Guerra e del suo corteggio nel cuore della mandorla previsto nel pomeriggio di domani tra costumi d’epoca ed esibizioni di tamburini, falconieri e sbandieratori. Solo uno degli aspetti di un cartellone che prevede inoltre spettacoli collaterali, presentazioni di libri e mostre. Protagonista anche lo sport con un vero e proprio parco allestito in piazza della Repubblica per promuovere le discipline delle società di Montevarchi. Non mancherà poi il luna park, in piazzale Allende e per i piccoli in piazza XX Settembre. Tra i numerosi motivi di richiamo anche la solidarietà con l’iniziativa di lunedì "Aperirock-ino", aperitivo con il rocchino di sedano, pietanza tipica della festa, preparato dall’Associazione Cuochi del Valdarno e una parte del ricavato verrà devoluta al Calcit valdarnese per finanziare il Progetto Scudo. Va a gonfie vele, infine, la prevendita dei biglietti per "Tre maledetti amici", commedia teatrale con protagonisti Giovanni Veronesi, Nino Frassica e Alessandro Haber, in programma martedì alle 21 in piazza Varchi, ed è confermato per la stessa sera alle 23.30 il ritorno dei fuochi d’artificio a suon di musica.