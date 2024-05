"Fermatelo, mi sta picchiando". Lite sotto il ponte tra senza tetto. Lei lo accusa di averla violentata

Violenza sessuale, lesioni, maltrrattamenti e percosse nei confronti della compagna. Queste le pesanti accuse che pendono sulla testa di un uomo che, al momento in attesa di accertamenti, è stato denunciato.

E’ lui il protagonista di una lite generata, al punto da far scattare l’allarme e l’intervento delle Volanti della Questura. È accaduto domenica sera ed ecco i fatti nella ricostruzione degli investigatori, ancora al lavoro per definire tutti i contorni della vicenda che coinvolge una coppia senza fissa dimora, alla ricerca di un riparo di fortuna dove passare la notte. Individuano un ponte in una zona residenziale della città e decidono di fermarsi lì sotto in attesa dell’alba. ma qualcosa va storto e tra i due scatta la discussione, presto sfociata in lite.

Sono alcuni passanti a sentire delle grida provenire da sotto quel ponte: è una voce femminile che chiede "aiuto".

Chiamano immediatamente la polizia, alla centrale operativa raccontano che si sta consumando una rissa. In realtà, sotto quel ponte, gli agenti delle Volanti al loro arrivo trovano un’altra scena: una donna straniera protetta da alcuni connazionali, mentre poco distante altre persone stanno trattenendo un uomo che si dimena; fanno molta difficoltà, è estremamente agitato.

Non una rissa quindi, ma una violenta lite tra i due, un uomo e una donna, entrambi senza fissa dimora che avevano trovato riparo proprio sotto quel ponte. La donna ha delle ecchimosi su parte del corpo, ai poliziotti dice di essere stata picchiata violentemente dal compagno in preda all’alcol, ma non solo.

Parlando con gli agenti racconta che in passato è stata anche violentata dal compagno, oltre a ricevere botte. La donna viene portata immediatamente al pronto soccorso del San Donato per le cure e gli accertamenti del caso. E viene presa in carico dal "codice rosa", un percorso di accesso al Pronto Soccorso riservato a tutte le vittime di violenza. Nel frattempo l’uomo è stato portato in questura dove è stato identificato e denunciato per lesioni, maltrattamenti, violenza sessuale, oltre che per essersi rifiutato di fornire le generalità.

Gli inquirenti, al momento, stanno portando avanti gli accertamenti nel tentativo di ricostruire ogni singolo dettaglio e comprendere le responsabilità della vicenda. Vicenda i cui contorni, al momento, risultano essere di estrema gravità. E parlano di violenza: le ecchimosi testimonierebbero una violenza fisica. Gli accertamenti degli specialisti del San Donato potranno aiutare a capire se c’è stata anche un abuso sessuale.