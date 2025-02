Gravemente ferito da un petardo che gli esplode in mano. Lo aveva raccolto da terra

Arezzo, 8 febbraio 2025 – Non è stato un incidente. Quel petardo che gli è scoppiato in mano non lo aveva accesso lui. Se lo è ritrovato davanti il garage di casa: lo ha preso in mano per spostarlo ma quando lo ha toccato è esploso. Ha riportato una ferita gravissima alla mano, ha perso molto sangue e anche altre parti del braccio non sono state risparmiare. Per lui è necessario il ricovero al Careggi di Firenze, dove è arrivato in gravissime condizioni.

I contorni della vicenda adesso sono più chiari. Quel che sembrava il risultato dell’imprudenza in verità si è rivelato tutt’altro. O meglio: imprudenza c’è stata ma non da parte della vittima. Qualcuno ha lanciato un petardo, uno di quelli che si trova in commercio, anche se si tratta di un esplosivo non proprio soft.

I fatti sono quelli di venerdì sera. Siamo in via Giovanni Verga, una traversa a destra di via Romana. Zona residenziali, ci sono tante case. Un uomo, 53 anni, origini rumene, trova un petardo alle porte del suo garage.

Non sa che è probabilmente difettoso, è rimasto inesploso. Lo prende in mano per spostarlo ma qualcosa va storto: gli esplode in mano. Sembrerebbe che la pressione che ha esercitato con i polpastrelli per afferralo abbia fatto da detonatore, fatto sta che la ferita alla mano è profonda, lui perde tanto sangue.

La compagna chiama aiuto. Sul posto arrivano le ambulanze del 118 e anche i carabinieri della compagnia di Arezzo per gli accertamenti del caso. Gli investigatori iniziano subito gli approfondimenti sentendo chi era lì presente.

Nel frattempo l’uomo ferito viene trasferito d’urgenza con l’ambulanza della Croce Bianca di Arezzo a Firenze, direzione ospedale di Careggi, presidio specializzato in Toscana dove vengono centralizzati i casi più gravi. In questo caso è stato necessario anche un passaggio in chirurgia, le sue condizioni sono stabili e non rischia la vita. Non è escluso che quando verrà dimesso possa sporgere querela per denunciare quel che è accaduto.