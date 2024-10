Ferito dopo lo scontro con il monopattino

Tanta paura, ma per fortuna conseguenze non gravi, per il 42enne che giovedì pomeriggio a Sansepolcro si è scontrato con un’auto mentre era alla guida di un monopattino. L’incidente è avvenuto dopo le 18, in pieno centro urbano e in un momento nel quale la visibilità era penalizzata. Per il ferito è stata chiamata l’ambulanza infermieristica del 118, giunta da Pieve Santo Stefano, che lo ha trasferito in codice rosso al pronto soccorso del policlinico delle Scotte di Siena. L’uomo è stato trattenuto in osservazione durante l’intera notte, poi nella mattinata di ieri è stato trasferito all’Ospedale della Valtiberina. Un altro incidente si era verificato giovedì, prima delle 8, lungo la Senese Aretina fra il bivio per Anghiari e la nuova rotatoria della zona industriale: due uomini che stavano camminando e che – così pare – si sarebbero portati verso il centro della strada per schivare alcune pozzanghere – sono stati investiti da un’auto in transito; anche per loro, la corsa immediata al pronto soccorso dell’Ospedale della Valtiberina, ma nulla di preoccupante.