Donna uccisa in casa con un colpo di pistola. Arrestato il marito. Chi era la vittima

Arezzo, 21 giugno 2024 – Tragedia nella notte. Spara e ammazza la moglie con un colpo di pistola al culmine di una lite. Arrestato. È successo ad Arezzo in zona Giotto poco prima della mezzanotte di ieri, 20 giugno. L’uomo, 80 anni, italiano, non aveva precedenti penali.

Per la Polizia di Stato che si sta occupando del caso, la dinamica del delitto deve essere ancora ricostruita nei contorni. L’80enne, che si chiama Alessandro Sacchi, avrebbe raccontato agli agenti di aver compiuto il gesto perché totalmente logorato dalla grave malattia della donna, Serenella Mugnai, una 72enne da tempo affetta da Alzheimer che lui faticava ad accudire. Successivamente, dopo aver detto ai vicini ciò che aveva fatto, ha chiamato lui stesso i soccorsi.

A indagare sul caso la squadra mobile della Questura di Arezzo guidata dal nuovo dirigente Davide Comito. A coordinare l’inchiesta in procura il Pm Marco Dioni. Per i soccorsi presente la Croce Bianca di Arezzo che non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Sempre in base ad una prima ricostruzione, la donna è stata raggiunta da un solo colpo di pistola, una vecchia arma appartenuta al padre dell’80enne. L’uomo, una volta tratto in arresto, è stato portato in questura in stato di choc.