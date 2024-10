Felix Chimenti Derno Ricci e Carlo Landini in mostra

"Tre fotografi, tre generazioni, tre storie in bianco e nero": a Sansepolcro Art Gallery di via XX Settembre 15 va in scena la prima mostra fotografica, che propone una selezione di opere di tre artisti fotografi biturgensi: Felix Chimenti, Derno Ricci e Carlo Landini. Felix Chimenti nasce a Sansepolcro, dove ha sempre vissuto, ereditando la passione per la fotografia dal padre Attilio (detto Bubo), che lo porterà a fotografare, per tutta la vita, gli accadimenti, le vicissitudini, la storia di quanto avvenuto nella sua Sansepolcro: un punto di riferimento per la storia della città. Il suo lavoro costituisce un vero e proprio spaccato sociale della città di Piero della Francesca. Il singolare formato quadrato delle sue foto è una sua peculiare caratteristica. Derno Ricci nasce a Sansepolcro nel 1949. Per più di trent’anni ha vissuto a Firenze, base per i suoi frequenti viaggi e reportage in India, Congo, Mali, Afghanistan, Giappone e Stati Uniti (celebri i suoi servizi fotografici per la rivista "Frigidaire"), per poi trasferirsi definitivamente al Cairo, dove ha continuato la sua intensa attività fotografica. Elegante e provocatorio, originale ma "classico" nelle sue immagini, Derno Ricci muore prematuramente nel 2009. In mostra sono visibili alcuni suoi splendidi ritratti di animali. Carlo Landini è un fotografo e filmaker, nato a Sansepolcro nel 1999.