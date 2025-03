Fdi sulle opere: "Vanno curate"

Il Consigliere di Fratelli d’Italia Lucia Gori esprime preoccupazione sulla gestione delle opere pubbliche nel Comune di Cavriglia. Pur riconoscendo l’impegno dell’amministrazione nel promuovere il turismo attraverso la partecipazione a bandi e l’ottenimento di fondi, ha sottolineato come la manutenzione delle strutture realizzate sia spesso trascurata: "Un esempio lampante di questa brutta abitudine è il nostro parco animali, dove intervenne la trasmissione ‘Striscia la Notizia’ a causa del degrado raggiunto", ha dichiarato Gori, evidenziando la necessità di prevedere fondi per la manutenzione già in fase di progettazione in tempi piuttosto celeri, onde evitare che tali strutture si deteriorino rapidamente.

Il consigliere di opposizione ha citato anche il parco di Bellosguardo, concepito per emulare le Cascine di Firenze, ma che presenta un manto stradale deteriorato al punto da rendere pericolosa la passeggiata. "Il Comune ha risolto il rischio di azioni legali per incidenti con dei cartelli di pericolo, anche se qualche incidente è avvenuto", ha osservato mettendo in rilievo un aspetto che spesso e volentieri viene trascurato dai frequentatori del posto.

Sempre secondo Gori, poi, l’amministrazione Degli Innocenti o Sanni "Ha fatto il passo più lungo della gamba" puntando al turismo di massa, senza riuscire a rendere il paese sufficientemente attrattivo. Ha sottolineato come il turismo sia importante, ma non si dovrebbero trascurare altri aspetti del territorio che lo rendono attrattivo anche per i visitatori.

La lista delle criticità a Cavriglia è lunga, includendo scarsa illuminazione, buche stradali oltre il tollerabile e pulizia insufficiente nonostante una Tari elevata. "La mia denuncia è questa: ben vengano le nuove opere a Cavriglia, ma si pensi poi alla loro cura e non si trascurino le prime necessità della città", ha concluso, sottolineando come il risultato finale possa comportare ulteriori costi per i cittadini.