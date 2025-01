Farmacie, è ancora assalto ai tamponi

Arezzo, 12 ottobre 2021 - Prosegue l’assedio alle farmacie e la caccia di tamponi, con la domenica giornata clou per chi ha bisogno di fare il test prima di tornare al lavoro. Così dallo scorso weekend la farmacia 1 di Campo di Marte, l’unica comunale al momento ad eseguire i tamponi, ha raddoppiato l’offerta. “Sabato pomeriggio e domenica abbiamo raddoppiato i gazebo e messo 2 operatori a fare i tamponi – spiega la direttrice Elisa Mearini - anche la doppia postazione ha fatto registrare il tutto esaurito”. Nella giornata di domenica sono stati effettuati 100 tamponi. “Eravamo pieni sia il sabato pomeriggio che la domenica, facciamo un tampone ogni 10 minuti, poi ne occorrono altri 10 per la risposta. Ma se troviamo un positivo si perde tempo per disinfettare e dare tempo all’operatore di cambiarsi completamente, succede almeno una volta a turno. Dobbiamo tenere conto anche di questo quando diamo gli appuntamenti, oltre a prendere tempo per parlare con chi scopre di essere positivo”.

Nonostante i ritmi serratissimi le chiamate sono continue. “Passano avanti le urgenze, visto che il tampone serve anche per assistere un malato in ospedale. Per questo a volte gli infermieri si trattengono anche oltre l’orario. Chi fa tamponi in serie si mette in coda e segue le normali prenotazioni”. E mentre da ora in avanti la comunale 1 farà sempre doppio turno nel weekend, nei prossimi giorni dovrebbe essere allestito un nuovo gazebo alla comunale 3 di via Giotto che presto verrà adibita al test. “Non riusciamo a gestire più numeri di così nonostante la richiesta e l’aumento di personale – dice Mearini – da ora in poi dovremo anche intercettare l’afflusso in farmacia dovuto ai primi casi di influenza di stagione. Ricordiamo però che l’iter per chi ha sintomi è diverso, il medico indirizza verso il tampone molecolare”.