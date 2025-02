Fare sport nutre corpo e mente. Regole e valori per crescere sani

Numerosi studi confermano che praticare sport, non per forza a livello agonistico, ha una ricaduta positiva sul benessere fisico e mentale di noi uomini. L’attività fisica, infatti, aiuta a prevenire e gestire i problemi di salute; calmare la mente; moderare lo stress; riposare bene; migliorare la flessibilità e la mobilità articolare e l’apparato muscolo-scheletrico. E ancora: mantenere sotto controllo la glicemia e il colesterolo nel sangue; controllare il perso corporeo e, non per ultimo, rafforzare l’autostima. In aggiunta abbiamo constatato, ragionando sul tema, che in particolare gli sport di squadra migliorano l’empatia, la collaborazione e la socializzazione; nonché insegnano il rispetto e a lavorare con tutti.

Inoltre praticare un’attività fisica può essere un’ancòra di salvezza per noi esseri umani per sentirsi liberi, uguali e forti. Lo sport, dunque, fa molto bene al nostro corpo, fisicamente e mentalmente, ma solo se praticato in maniera adeguata; quindi va svolto con attenzione perché sforzare l’organismo può provocare infarti o altri tipi di problemi. Può accadere che qualche atleta per migliorare la propria prestazione faccia uso del doping, che però provoca un aumento della frequenza cardiaca, della pressione arteriosa e della temperatura corporea; per non parlare che numerose sostanze e metodi proibiti possono portare ad avere gravi danni alla salute e perfino comprometterla irrevocabilmente.

Tale atteggiamento ha serie conseguenze economiche e sociali, talvolta anche psicologiche; non si hanno dunque conseguenze solo sportive, come l’interdizione da qualsiasi attività sportiva, ma può svilupparsi in un vero e proprio reato, punibile con una multa e una reclusione.

Infine per praticare qualsiasi attività fisica a livello agonistico è necessario fare una visita medico-sportiva e ottenere il successivo certificato di idoneità sportiva, ma ne è consigliata anche per tutte le altre attività. Tale visita rappresenta un importante momento da dedicare alla propria salute ed è obbligatoria per garantire lo svolgimento dell’attività fisica in sicurezza tutelando la salute.

Ci sono delle norme comportamentali da seguire: evitare attività fisica intensa il giorno precedente; non bere caffè, bibite gasate o altre bevande eccitanti prima; non assumere integratori e naturalmente non fumare.

Come ha lasciato detto il tennista Pancho Gonzales, c’è un circolo virtuoso nello sport: "Più ti diverti più ti alleni, più ti alleni più migliori, più migliori più ti diverti".