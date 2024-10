Fantasmi, cinema, misteri. Serata speciale al Castello di Sorci

Sarà una serata speciale quella che è in programma stasera dalle 21, al Castello di Sorci ad Anghiari. Ad un anno di distanza esatta dalla sua ‘prima’, sarà infatti proiettato nuovamente una delle pellicole che maggiormente hanno riscosso successo nel panorama cinematografico italiano, ovvero Assault on Florence-A Ghostbuster story, il fan film legato alla saga degli Acchiappafantasmi americani ideati dal regista Ivan Reitman, e che in Toscana sono stati fautori di un progetto benefico che ha portato ad una raccolta di fondi per comprare un macchinario salvavita per bambini da donare all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Una serata, ad ingresso libero ma donazione minima, ed in cui i fondi raccolti saranno dedicati all’associazione Girotondo per sempre; fra fantascienza e misteri quella di stasera visto che oltre ai protagonisti del film diretto da Matteo Piccinini, ovvero Renato Di Marcantonio, Pietro Canovai, Sergio Forconi, ci sarà anche Renzo Semprini, anche lui protagonista cardine di Assault on Florence, che coinvolgerà i presenti con tanti aneddoti da raccontare sul ruolo da lui interpretato, e che parlerà di storia del XV secolo e il legame con il mondo dell’occulto.