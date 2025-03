Fantascienza e classici. Domenica i bimbi a teatro

Domenica a teatro con tutta la famiglia. La rassegna Teatro in famiglia al Wanda Capodaglio di Castelfranco Piandiscò propone appuntamenti domenicali pensati per i più piccoli e i loro genitori. Un programma che offrirà occasioni per alimentare fantasia e creatività, frutto della collaborazione tra il Comune e la Fondazione Toscana Spettacolo.

Oggi alle 17 in scena "La bella addormentata nel bosco che più non c’è" con Tommaso Taddei e Ines Cattabriga, drammaturgia di Renzo Boldrini. Una produzione Giallo Mare Minimal Teatro. Età consigliata: dai 6 anni. In questo spettacolo il bosco non è un qualsiasi luogo scenico, ma la culla della principessa dormiente e il vero co-protagonista del racconto. La principessa e il bosco sono necessariamente simbiotici ed entrambi in pericolo. In questa versione per salvare la principessa serve ben di più del bacio di un Principe Azzurro. Ci vuole un esercito di principi e principesse: le bambine e i bambini del pubblico, ai quali verranno consegnati dei semi da piantare per far sì che il bosco torni ad essere maestoso come un tempo.

Ultimo appuntamento in cartellone, il 23 marzo con Il lupo e i sette capretti. Al Dovizi di Bibbiena alla programmazione serale si affianca Uomini dalle stelle, rassegna teatrale per bambini e ragazzi. Oggi Febo Teatro presenta Peter Pan di Claudia Bellemo, con Alice Centazzo, Massimiliano Mastroeni e Nicola Perin. Età consigliata: 3–10 anni. L’ultimo appuntamento sarà il 23 marzo con Pierino e il Lupo di Prokofiev e L’apprendista stregone di Dukas.

Oggi alle 17.30 al Verdi di Monte San Savino, va in scena Fantascienza - Il Robot e la Luce con Monia Baldini e Alessio Martinoli per la regia di Simone Martini, età consigliata: da 5 anni. Due racconti, 2 possibili futuri, 2 concetti esplorati con un viaggio che parte dalla tecnologia e dalla meraviglia per concentrarsi pian piano sull’attore e sull’uomo ovvero l’origine da cui tutto ha avuto inizio. La fantascienza, la tecnica, ogni cosa è stata plasmata dall’uomo, per aiutarlo a crescere, evolversi fisicamente e filosoficamente, ma andando sempre più avanti, correndo senza tregua verso questo scintillante futuro bisogna sempre ricordarsi da dove si è partiti. Isaac Asimov, scienziato, scrittore, padre delle leggi della robotica e divulgatore scientifico americano di origine russa è stato uno dei padri della fantascienza, in questo spettacolo si parte da due suoi racconti: Robbie e L’ultima domanda.

Al teatro di Bucine alle 17:30 c’è il fuorilegge più famoso dell’anno mille: Robin Hood, nella rilettura e interpretazione di Twain centro produzione danza.