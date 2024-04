Fani cerca il colpaccio contro la big Siena

Nonostante la vittoria del campionato sia arrivata ben prima della sosta in occasione del Torneo delle Regioni e della Pasqua, il Siena si prepara ad andare a Castiglion Fiorentino con un buon numero di sostenitori. Almeno 150 quelli in partenza da Siena che poi complice la bella giornata potrebbero essere qualcuno di più domenica alle 15. La Castiglionese intanto ribadisce il proprio impegno benefico con un completo che ha messo in vendita. Maglia e pantaloncino in edizione limitata per mettere insieme una somma di denaro da devolvere. L’iniziativa di Dimitri Pasqui e Marco Vagheggi ha trovato anche quat’anno l’ok dei viola di Fani che proveranno a chiudere in bellezza la stagione in queste ultime giornate, partendo domenica prossima da una sfida che richiamerà un buon numero di sostenitori.