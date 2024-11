Fanfani al Senato. Via alla mostra dei suoi dipinti

Alla scoperta di Amintore Fanfani artista. Dopo le tante manifestazioni promosse da Kairos a Sansepolcro, Pieve Santo Stefano, Anghiari e Bologna nel 2024 per ricordare il presidente Fanfani a 25 anni dalla scomparsa, si concludono in Senato gli eventi dedicati. "Politica a arte: disegni e visioni di Amintore Fanfani" è il titolo della mostra al Senato con la collaborazione dei Comuni di Sansepolcro e Pieve Santo Stefano e l’associazione Kairos. Inaugurata ieri alle 15 a Palazzo Madama in Sala Garibaldi, l’esposizione sul politico della Dc resterà aperta fino al 5 gennaio.

"È stato un interprete del riformismo e protagonista del primo centrosinistra e realizzò alcune delle più importanti politiche di rinnovamento del Paese", è stato il tributo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella per un personaggio straordinario, che ha attraversato da protagonista la storia del secondo Novecento con cinque mandati al Senato e la carica di presidente.

La mostra è costituita da numerose opere originali provenienti in larga parte da un collezionista privato, ma anche dai familiari ed amici del presidente Fanfani, che nel lontano 1970 aveva organizzato la sua prima mostra proprio nella terra natale, alle Civiche Stanze di Sansepolcro.

La mostra stessa è arricchita dalle caricature di alcuni membri dell’Assemblea Costituente, realizzati da Fanfani nel corso della medesima. La cerimonia di inaugurazione si è svolta alla presenza e con la diretta partecipazione del presidente del Senato Ignazio La Russa: "Fanfani è stato uno dei più grandi politici del secolo scorso". È seguito l’intervento di Pier Ferdinando Casini, tra i promotori della mostra: "Ho visto una grande attenzione non solo per le opere ma per la personalità di Amintore", ha detto, salutando il nipote Giuseppe, parlamentare, sindaco e componente del Csm. Oltre ai figli, era presente anche il capo scorta Agazio Pacetta che ha vigilato per anni "come un’ombra" su Fanfani.

Liletta Fornasari, curatrice della mostra, ne ha illustrato gli aspetti più rilevanti, legati in particolare alla originalità e attualità del suo stile pittorico. Franco Ciavattini, presidente di Kairos, ha dato conto delle molte iniziative realizzate e dei progetto futuri.