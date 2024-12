Famiglia cerca badante per assistenza full time

1 BADANTE

Si ricerca per famiglia residente ad Arezzo, un badante per assistenza H24 ad una persona non autosufficiente, con esperienza, sarà considerato elemento preferenziale il possesso delle qualifica di ADB. Contratto a tempo determinato finalizzato all’inserimento. Codice: AR-243141. Scadenza: 19 dicembre.

1 BADANTE

Famiglia cerca badante 24h, per la cura e le pulizie per persona autosufficiente. Richiesta conoscenza base lingua Inglese. Completano il profilo precisione e pazienza. Contratto iniziale a tempo determinato per due mesi con possibilità di proroga. Preferibile esperienza pregressa nella mansione. Lavoro full time, contratto 2 mesi. Sede Sansepolcro. Codice: AR-243012. Scadenza: 22 dicembre.